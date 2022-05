¿Se separan? Al borde del llanto, Cynthia Rodríguez se va de 'VLA' y confirma esto de Carlos Rivera

Ciudad de México.- Tras 17 años trabajando en TV Azteca, una de las conductoras consentidas de Venga la Alegría abandona el matutino para dedicarse a otro importante aspecto de su vida. Se trata de la guapa Cynthia Rodríguez, quien este lunes 30 de mayo confirmó su salida de la competencia del programa Hoy luego de meses de especulaciones. Aunque afirma que se tomará "unas vacaciones largas", su regreso estaría en duda ya que los planes de la exacadémica son un poco más personales.

¿Se separó de Carlos Rivera? Como se recordará, la versión de que Cynthia abandonaba Venga la Alegría fue reportada por primera vez hace unos meses, cuando el periodista de espectáculos Álex Kaffie ventiló en marzo que en unos días anunciaría su salida "por motivos personales y de pareja". Y aunque esto no ocurrió en unos días, finalmente quedó confirmado que la conductora se va del programa no por un motivo triste, sino al contrario, para "recargar energía" junto a su pareja.

En la transmisión de programa de este lunes, a conductora hizo el importante anuncio junto a sus compañeros, confirmando al público que se tomará unas largas vacaciones para recargarse de energía y "disfrutar de su relación". Agradeciéndole a Sandra Smester, directora de contenidos en el Ajusco, mencionó que sí se va, aunque al parecer no de forma permanente, pues también aclaró que pretende regresar "recargada".

Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Gracias Sandra Smester por entenderme de mujer a mujer. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada", dijo conmovida.