A sus 97 años, Ignacio López Tarso confiesa su amor por primera actriz de Televisa; tendrán cita

Ciudad de México.- El reconocido actor Ignacio López Tarso, quien es uno de los pocos artistas que aún conserva su contrato de exclusividad en Televisa debido a su enorme trayectoria, reapareció públicamente durante un homenaje que le realizaron en el Teatro Hidalgo 'Ignacio Retes' y desde ese lugar aprovechó para declararle su amor a una aclamada actriz mexicana, con quien pronto podría tener una cita.

Con gran lucidez y luego de celebrar sus 97 años de vida, el antes galán de telenovelas como El honorable señor Valdez y El derecho de nacer presumió un poco de lo que ha sido su carrera artística y hasta detalló que hace poco recibió su cuarto honoris causa: "Este teatro es mío, yo hice aquí largas temporadas... acabo de recibir mi cuarto honoris causa, este último fue en Ixtlahuacla, que te sorprende llegar a ese pueblo".

Asimismo, los diferentes reporteros le preguntaron al histrión de 97 años de edad sobre su postura por el atropellado regreso de su colega, la primera actriz Silvia Pinal al teatro con la polémica obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! y así respondió: "¿Yo qué tengo qué decir? yo la quiero mucho, yo estuve con ella en una temporada de ¡Qué tal, Lolly! en su teatro, con el teatro lleno, estuvimos meses y meses".

Y aunque el actor ahora prefirió mantenerse al margen de la polémica, hace unos días en entrevista con el programa Sale el Sol de Imagen TV, don Ignacio fue muy tajante al señalar que la familia Pinal debió de haberla cuidado más para no ser expuesta de la forma como ocurrió y explicó las razones por las que doña Silvia jamás debió aparecer en esta obra que le parece de muy poca calidad.

Ahí no había calidad, el título a mí ya me parece una jalada de pelos... No es para ella eso, es obvio, es muy claro es una obra que no debe hacer, los que la embarcaron en esto tienen la culpa por andar de sonsacadores...".