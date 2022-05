Tragedia en el regional: Eduin Caz de Grupo Firme admite problemas con el alcohol y habla de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante Eduin Caz, quien es vocalista y líder de Grupo Firme, por primera vez se sinceró ante diversos reporteros sobre sus recientes problemas de salud que incluso lo llevaron a acabar en el hospital hace unas semanas. En la reciente conferencia de prensa que ofreció, el joven artista reconoció que su exceso con el alcohol lo llevó a tener una crisis y confesó que ya no puede seguir bebiendo.

Desde un famoso estadio en Inglewood, California, donde este fin de semana se presentó junto a su agrupación con gran éxito, el intérprete originario de Culiacán, Sinaloa, reconoció que en los últimos meses se dejó llevar por el vicio con la bebida y explicó que los médicos ya le pidieron dejar definitivamente sus 'tomaderas'. En una entrevista retomada por el programa Hoy de Televisa, Caz confesó lo siguiente:

Caí por tanto estrés, por estar tomando consecutivamente, todo mundo sabe que yo tengo una hernia hiatal", relató.

Hay que recordar que a inicios del mes de mayo Eduin fue hospitalizado de emergencia luego de ofrecer un concierto al lado de Grupo Firme en la CDMX. En las redes sociales ya volvió viral una grabación en donde se aprecia al intérprete de apenas 28 años de edad mientras es descendido de una ambulancia y al parecer se encuentra inconsciente. Las imágenes de inmediato generaron alarma entre su amplia comunidad de fans.

El hermano del querido Jhonny Caz comentó que debido a esta enfermedad crónica, el siguiente paso para recuperarse será una operación, sin embargo, explicó que no ha podido entrar al quirófano debido a que su agenda de trabajo al lado de Grupo Firme está llena de conciertos y presentaciones: "Ocupo operarme de sí o sí pero yo no me puedo operar porque ocupo mucho tiempo de reposo y estamos en una gira".

Además del proceso quirúrgico, ahora Eduin tiene prohibido comer muchos alimentos como tomate, lechuga, cebolla, repollo, harinas, entre otros, y se encuentra sometido en una estricta dieta donde también le tienen restringido beber alcohol: "El médico me dijo 'tú puedes estar súper bien solamente no tomes' y me quitaron la harina, las pizzas de por vida, todo, muchas cosas, y yo ya estaba llevándola".

Asimismo, el intérprete de canciones como Ya supérame y En tu perra vida contó detalles de las 'borracheras' que se puso recientemente y admitió que todo inició cuando fue invitado de Maluma en uno de sus conciertos en Colombia: "El día del evento con 'Juancho' tomé, regresamos y grabamos con El Recodo y tomé, no te estoy diciendo que me puse ahogadísimo pero el estarle echando ácido a mi cuerpo no está bien".

