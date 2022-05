Tragedia en la música: Vocalista de Tigres del Norte da dura noticia en 'VLA' y confirma su 'retiro'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante Hernán Hernández, quien es uno de los fundadores y líderes de la exitosa agrupación Los Tigres del Norte, causó shock debido a que en una reciente entrevista exclusiva que dieron a TV Azteca, él confesó que se encuentra viviendo complicados momentos debido a la salud de su esposa Ana Hernández, quien lamentablemente fue diagnosticada con cáncer de mama desde hace unos meses.

Fuente: Instagram @hernanhernandezltdn

Los llamados 'Jefes de Jefes' se encuentra en la promoción de su nuevo material discográfico La Reunión Deluxe y además de la gira internacional que ya arrancaron. No obstante, no todo ha sido bueno para estos músicos y es que su vocalista y bajista se tendrá que separar de la madre de sus hijos para poder cumplir con su agenda laboral aún cuando ella actualmente continúa en tratamiento para luchar contra la mencionada enfermedad.

El intérprete de canciones como La puerta negra y La mesa del rincón contrajo matrimonio con la señora Ana el 10 de enero de 1976 cuando él ya formaba parte de Los Tigres del Norte, agrupación que lleva más de 50 años de trayectoria y que comenzó su natal Mocorito, Sinaloa. Actualmente ya cumplieron 56 años de casado y han formado una hermosa familia con dos hijos, quienes son su mayor orgullo pues incluso ya hasta son abuelos.

La familia Hernández completa/ Fuente: Instagram @queenmomma30

En la reciente plática que tuvo con reporteros de la televisora del Ajusco desde Guadalajara, Jalisco, la cual fue retomada por el programa matutino Venga la Alegría, Hernán explicó que lamentablemente su esposa no lo podrá acompañar en este tour aunque ya estaban muy acostumbrados a que ella viajara a las diversas ciudades, tanto en México como el resto del mundo, donde se presentan Los Tigres del Norte.

No obstante, el reconocido sinaloense de 63 años explicó que por fortuna la señora de Hernández se encuentra bien y en la lucha contra el cáncer de mama. Hernán comentó que además del proceso de quimioterapia al que fue sometido su esposa, otro medicamento que la ayuda a sobrevivir y mantenerse fuerte es tener a su familia cerca y sentir todo su amor y apoyo frecuentemente.

Una de las mejores medicinas, a parte de que la ciencia está muy aventajada en medicinas para el cáncer de mama, pero también una medicina muy buena es el amor, de mis hijos, nuestros nietos, todos la arropan con mucho cariño", explicó.

Fuente: Internet

Dejando de lado el tema familiar, el vocalista de Los Tigres del Norte también habló sobre si él o sus compañeros de agrupación piensan en el retiro y adelantó que existe un pacto en el que está dicho que cuando alguno ya no quiera seguir adelante, esta asociación desaparecerá: "Ya tenemos ese pacto, eso hablado, de que Los Tigres no seguirán porque no tenemos intenciones de que alguien tome el lugar de otro".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y Soy Grupero