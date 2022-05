Tragedia en Televisa: Tras muerte de su madre, actriz padece enfermedad mortal y lucha por su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa cantante, quien abandonó su carrera en la actuación luego de personajes inolvidables en telenovelas de Televisa, está viviendo terribles días debido a la enfermedad que contrajo hace más de una década y que está atacando sus articulaciones pues afecta directamente al sistema nervioso y al corazón. Se trata de nada más y nada menos que la súper estrella mexicana Thalía, pues su hermana Laura Zapata revela que su salud cada vez es más delicada.

En un encuentro con la prensa al asistir a la primera comunión de la bisnieta de Mario Moreno 'Cantinflas', la villana de telenovelas reveló ante los micrófonos del programa Hoy de Televisa que la intérprete de Amor a la mexicana, Piel Morena y ¿A quién le importa? vive días muy complicados tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme hace 13 años, mismo padecimiento que le arrebató la vida a su madre años atrás.

Instagram @thalia

Como se recordará, la protagonista de la trilogía de 'las tres Marías': María Mercedes, María la del Barrio y Marimar no hace telenovelas desde Rosalinda en 1999, sin embargo, se ha dedicado a la música, forjando una prolífica carrera internacional que la ha catapultado a la fama, además de que ha explorado con éxito su faceta de empresaria. Pese a esta fama, Thalía no la está pasando nada bien e incluso a veces no se puede ni levantar, según informó Zapata.

A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice 'me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar'. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio", dijo sobre su hermana, quien ha luchado contra este padecimiento pero no ha logrado vencerlo.

Thalía protagonizó 'María Mercedes', 'María la del Barrio' y 'Marimar'

Posteriormente, Laura manifestó su preocupación por la artista debido a que la enfermedad no tiene un remedio definitivo y hay riesgo de que sea mortal. Además, comentó que su madre (a quien hace un par de días la recordó en Instagram) falleció víctima de este padecimiento, provocado por la picadura de una garrapata infectada: "Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme".

Thalía y su madre (QEPD) Crédito: Instagram @thalia

No obstante, destacó que su hermana toma a sus hijos como su motor más grande para seguir luchando contra la enfermedad y afirma que en ningún minuto, pese a sus molestias, ha dejado de atender a su familia: "Con sus hijos, ella deja a sus hijos en la escuela, ella recoge a sus hijos en la escuela, está siempre al pendiente absolutamente de sus hijos, y cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que a segundo término, y además ella se atiende muchísimo, está guapísima".

Por otra parte, Zapata manifestó que pese a este mal que le aqueja a su hermana, ella siempre está atenta a la salud de su abuela, doña Eva Mange, sobre todo ahora que fue necesario llevarla al hospital.

"Está participando de una manera puntual y yo me imagino que con mucho cariño para su abuela, para nuestra abuela, en cuanto el doctor me dijo que había que llevarla, le dije, 'a ver hermana', a la primera que le hablo es a ella, 'a ver hermana está pasando esto', me dice 'oye, pero transportarla, sus huesitos', le dije: 'tenemos dos caminos, no transportarla y que se muera, o transportarla, correr el riesgo e irle a poner su transfusión', y me dijo 'yo creo que la segunda ¿verdad?', y le digo: 'sí, pero es una decisión colegiada, entre tú y yo’”, comentó.

Finalmente, y cambiando de tema, la actriz no quiso pronunciarse sobre los rumores de un posible pleito o diferencias con la famosa actriz Lucía Méndez durante la grabación de un proyecto que preparan juntas: "No, no puedo decir nada, pero ya viene, ya viene, siempre reinas, no, no puedo decir (qué pasó), tengo un contrato de secrecía".

Fuente: Programa Hoy, Agencia México e Instagram @thalia