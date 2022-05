Tras traicionar a Chapoy y 25 años en Televisa, conductor renuncia a 'Hoy' y confirma su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien estuvo enemistado con la periodista Pati Chapoy durante más de dos décadas, confirmó su retiro de la industria de los espectáculos luego de que meses atrás anunciara su salida del programa Hoy. El famoso formó parte del primer elenco del vespertino Ventaneando pero decidió traicionar esta emisión y se cambió a las filas de Televisa donde ha estado trabajando desde hace más de 25 años.

Se trata del conocido periodista Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien formó parte del programa de Chapoy en TV Azteca cuando recién arrancó el proyecto, pero decidió abandonarlos para unirse a la televisora de San Ángel. Luego de su salida de Ventaneando, el conductor estuvo distanciado de su exjefa por años pues no le perdonó que la traicionara con la competencia y que además se robara a gran parte de su staff.

Sí, Pepillo no se fue solo de la televisora del Ajusco ya que se robó a todo su equipo que estaba detrás de las cámaras, incluida a la productora Carmen Armendáriz. Luego puso al aire su propio programa La Botana el cual estaba enfocado en los espectáculos y le empezó a hacer competencia a Pati, por lo que se dijo que había sido vetado de TV Azteca. Al parecer al guanajuatense ya le levantaron el castigo pues ha visitado a su exjefa en varias ocasiones.

Además de realizar exitosos programas como La Oreja y Trapitos al Sol, Origel también se unió al elenco de Hoy. La primera vez que estuvo en el matutino de Las Estrellas fue en 2013 cuando fue llamado a conducir una sección de espectáculos. Luego se volvió a integrar en 2020 pero finalmente hace unos meses decidió abandonar la emisión definitivamente y es que argumentó que a su edad ya no estaba para "levantarse tan temprano".

Pero eso no es todo, pues recientemente Juan José confirmó que está listo para abandonar el medio artístico y en una reciente entrevista con la revista TVyNovelas contó todos los detalles. El comunicador dijo sentirse "muy agradecido" por todo lo que vivió en sus 40 años de carrera, pero considera que es momento de despedirse de las cámaras y enfocarse en disfrutar a su familia, de la cual estuvo tan alejada por el trabajo:

Siento que ya es momento de dejarle los lugares a la gente nueva, a los jóvenes que van llegando y están luchando para darse a conocer...Tengo 40 años de no estar con mi familia ni vivir con ella. Perdí a mis padres estando yo fuera. Ahora mi familia ha crecido, tengo sobrinos que ya son papás y quiero darles el tiempo que se merecen y gozar de ese familión maravilloso que tengo", explicó.

El conductor de 74 años comentó que desea regresar a vivir a su casa en Guanajuato, retomar sus clases de pintura en San Miguel de Allende y también detalló a qué piensa dedicarse luego de salir del aire: "No pienso vivir de la pintura, pero también quiero hacer promoción con mi vino, porque me lo piden mucho. No es presunción, pero la gente quiere que vaya con mi vino a visitarlos; acabo de ir a Puebla y no tienen idea de la cantidad de botellas que se vendieron... Al final del evento vi que todos estaban tomando cerveza, y resulta que era porque la gente quería que les firmara las botellas para conservarlas; así que a eso me voy a dedicar".

Asimismo, el presentador del programa Con Permiso en Unicable dijo que no piensa escribir sus memorias pues eso es "un secreto que me llevaré a la tumba" y explicó que vienen cambios en esta emisión donde comparte cámaras con su fiel compañera Martha Figueroa, pues ahora los capítulos se grabarán en distintas locaciones. Sí, la producción de Con Permiso comenzará a viajar por varias ciudades del país.

