VIDEO: Mientras el jurado delibera, Johnny Depp hace acto sorpresa en el concierto de Jeff Beck

Sheffield, Reino Unido.- El pasado 27 de mayo, el juicio entre el actor Johnny Depp y su exesposa, la actriz Amber Heard llegó, en teoría, a su fin luego que el equipo legal de ambas partes terminara con la presentación de pruebas y testificaciones que permitirán al jurado deliberar y con ello, anunciar el los siguientes días cuál de los dos tiene la razón, lo que a su vez llevaría a que uno de ellos gane no solo la cantidad que ha solicitado, sino también el prestigio por parte de la audiencia pues el señalamiento principal era difamación.

Termina el periodo de desahogo de pruebas entre Johnny Depp y Amber Heard. Crédito: Twitter @AFPEspañol

Lejos de la corte en Virginia donde el protagonista de cintas como Piratas del Caribe, Charlie y la Fábrica de Chocolates o el Barbero demoniaco acudió con frecuencia, decidió darse un descanso y aparecer, de manera sorpresiva en el concierto del músico Jeff Beck con quien Depp no solo mantiene una buena amistad, sino que también ha compartido proyectos musicales, lo que lo llevó a viajar a Sheffield, Inglaterra y sorprender a los asistentes a este concierto.

Cabe destacar que el gusto por la música que Depp tiene no es un secreto, pues paralelo a su carrera como actor y hasta modelo, ha incursionado en proyectos musicales como es el caso de la agrupación Hollywood Vampires donde en compañía de Alice Cooper y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, Johhny Depp ha dado diversos conciertos principalmente en Los Ángeles, California; incluso, la popularidad de este supergrupo de rock tuvo un ascenso en plataformas digitales durante el desahogo de pruebas en la corte de Virginia.

Hollywood Vampires, agrupación donde participa el actor Johnny Depp. Crédito: Instagram @hollywoodvampires

Mediante las redes sociales, se han popularizado los temas de Johnny Depp interpretó en este concierto, siendo el tema Insolation el que más le ha dado la vuelta al mundo, pues es una nueva versión de la canción que Jeff Beck lanzó en 2020 y que previo a ello, difundiera el cantante y compositor John Lennon, exintegrante de The Beatles y quien tras su muerte, quedara inmortalizado a nivel global.



Cabe destacar que además de este tema, Depp y Beck interpretaron What's Going On, canción que popularizara Marvin Gaye o bien, el tema Little Wing del famoso guitarrista Jimi Hendrix, algo que sin duda hizo que los asistentes salieran con un mejor sabor de boca pues no todos los días puedes ver en vivo a ambos sobre un escenario, en especial después de haber protagonizado uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.

De acuerdo con las declaraciones del actor, la razón por la cual decidió regresar ante los jueces fue para limpiar su imagen, pues Amber Heard lo acusaba de haberla agredido física, verbal y hasta sexualmente, algo que lo llevó a perder proyectos actorales como el personaje de 'Jack Sparrow' o bien, su continuidad en la saga Animales Fantásticos, situación por la que dijo, del había perdido más que ella, al tiempo que había afectado a su familia.

