Adiós Larry Ramos: Tras dura decepción, Ninel Conde estrena galán y sería este poderoso empresario

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante Ninel Conde se encuentra en medio de la polémica pues reportan que ya habría estrenado nuevo galán y que se trataría de un poderoso empresario, quien es hijo de un político mexicano. La también actriz se había mantenido soltera desde hace más de 8 meses cuando su entonces esposo Larry Ramos la abandonó para huir de la justicia estadounidense donde era juzgado por fraudes millonarios.

Fue durante los primeros días del mes de septiembre del 2021 cuando se informó que el empresario de origen colombiano había abandonado su arresto domiciliario, que cumplía en un departamento ubicado en Miami, Florida, tras quitarse el grillete. En aquel entonces se dijo que la llamada 'Bombón Asesino' presenció la fuga de su amado, con quien meses antes se había casado a través de una ceremonia simbólica en México.

Además hace unas semanas surgió el rumor de que Ramos presuntamente ya estaba muerto. El periodista argentino Maximiliano Lumbia aseguró que el exesposo de Ninel habría sufrido una traición mientras huía de la justicia en Estados Unidos y que por eso ya no estaría más con vida: "Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal".

Días atrás los reporteros cuestionaron a la mexicana de 45 años sobre el presunto fallecimiento de su exmarido y ella dejó claro que ese pasado está pisado pues no dijo ni una sola palabra. Ahora un supuesto amigo de Conde se entrevistó en exclusiva con la revista TVNotas y declaró que la estrella está más feliz que nunca pues se habría dado una nueva oportunidad en el amor y hasta destapó la identidad del gran afortunado.

De acuerdo con la información publicada en el mencionado medio, la exintérprete de melodramas de Televisa se está dejando cautivar y consentir por José Carlos Montibeller, un conocido y millonario empresario de México, quien presuntamente es hijo de un político mexicano y quien además durante las elecciones pasadas contendió para ser diputado federal de Irapuato, Guanajuato.

