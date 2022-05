Adiós TV Azteca: Cynthia Rodríguez queda fuera de 'VLA' y todo el público estalla: "Adiós rating"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la querida conductora Cynthia Rodríguez confirmó su inesperada renuncia al programa Venga la Alegría debido a motivos personales y este martes 31 de mayo ya es el primer día sin su presencia en el foro, lo cual tiene muy triste a sus fans. La también cantante se había mantenido al aire en TV Azteca durante más de 17 años y aunque prometió regresar en unos meses, todos piensan que será una salida definitiva.

Desde hace algunos meses habían surgido muchas especulaciones entorno a la guapísima exalumna de La Academia y uno de los más fuertes era que iba a integrarse a las filas de Televisa con ayuda de su famoso novio, el cantante Carlos Rivera. Diversos portales como Chacaleo señalaron que la presentadora de 38 años se había cansado de la conducción del matutino VLA y que por ello ya alistaba su cambio de televisora, pues habría finalizado su contrato de exclusividad el pasado mes de abril.

Finalmente, la mañana de ayer lunes 30 de mayo Cynthia confirmó frente a las cámaras de la televisora del Ajusco que saldría del elenco de Venga la Alegría pero dijo que sería temporalmente pues solo se iba de vacaciones, negando así su cambio a Televisa. "Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera... Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada", dijo la conductora.

Y la mañana de este martes 31 de mayo la mujer originaria de Monclova, Coahuila, ya no apareció a cuadro en el programa, creando una fuerte controversia en las redes sociales. Los televidentes del canal Azteca Uno no han dejado de escribir críticas por la polémica salida de Cynthia y hasta amenazaron con dejar de sintonizar VLA pues no están nada felices de saber que estará ausente por varias semanas, ya que no hay fecha para su regreso:

Tomen cartas en el asunto, se están quedando sin buenos conductores".

Sin Cyn, adiós rating".

Es hora de cambiarle a Hoy y ver a Tania Rincón".

Sin Cyn no es lo mismo, cuando regrese me avisan".

Y aunque tanto Rodríguez como la producción asegura que la conductora regresará pronto, ha llamado mucho la atención que todos sus compañeros la están despidiendo como si su salida fuera definitiva. La querida Kristal Silva fue una de las primeras en enviar un emotivo mensaje a su compañera, con quien en los últimos meses ha hecho una gran mancuerna: "No sabes el hueco que dejarás en mi corazoncito durante el tiempo que estés fuera, solo espero que disfrutes tus vacaciones y me hagas videollamadas".

