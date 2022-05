Adiós 'Ventaneando': Tras veto de Chapoy, exconductor de TV Azteca llega a 'Hoy' con dura noticia

Ciudad de México.- Un polémico conductor de espectáculos, quien trabajó para TV Azteca y presuntamente durante años estuvo vetado de la empresa por orden de Pati Chapoy, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy luego de haber declarado que no quería saber nada de esta emisión. El famoso tiene más de 25 años de carrera en Televisa y en su más reciente entrevista compartió una dura noticia que tiene a sus fans en shock.

Se trata del periodista mexicano Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, quien decidió renunciar a la televisora del Ajusco en el año 1997 y abandonó el elenco de Ventaneando para cambiarse a las filas de la empresa de San Ángel, donde le ofrecieron conducir su propio programa de espectáculos La Botana y La Oreja, el cual eventualmente le haría la competencia directa a su exjefa Chapoy.

Debido a esta dura traición, se dice que Pepillo no solo dejó de ser amigo de Pati, sino además también acabó vetado de TV Azteca durante años. Hay que recordar que el originario de León, Guanajuato, no se fue solo a Televisa ya que se robó a todo el staff y equipo técnico para producir su nuevo proyecto, pero el golpe más duro fue haberse llevado también a la entonces productora de Ventaneando Carmen Armendáriz.

Por fortuna, desde hace un par de años Origel ya pudo limar asperezas con Pati e incluso obtuvo un permiso en Televisa para poder visitar a la líder de espectáculos en el foro de Ventaneando durante su aniversario. No obstante, el conductor guanajuatense ya tiene más de 25 años al aire en Televisa, donde actualmente conduce el programa Con Permiso de Unicable junto a su gran amiga Martha Figueroa.

La mañana de este martes 31 de mayo el programa Hoy retomó una entrevista que Origel dio a Televisa Espectáculos donde presumió por todo lo alto que su emisión celebra un nuevo aniversario y explicó lo contento que está de trabajar al lado de Marthita: "Tengo tantos años de conocerla, desde que era una criatura y hay un entendimiento perfecto entre nosotros que yo sé perfectamente cómo contestarle, como ella a mí".

Asimismo, el presentador de 74 años volvió a hablar sobre su retiro y dijo que aunque le costará mucho trabajo separarse de las cámaras y el ajetreo del medio, cree que ya es momento de decir adiós: "La verdad que sería muy difícil para mí retirarme pero yo creo que ya tiene que haber un tiempo en que tengas que decir 'ya', es mejor que tú te retires a tiempo a que te den las gracias y te retiren".

La reaparición de Pepillo en el matutino de Las Estrellas causó mucha controversia debido a que se especulaba que el conductor había salido de pleito con alguien de la emisión. ¿La razón? El guanajuatense anunció de un día para otro que no quería volver al foro de Hoy jamás pues le parecía demasiado desgastante tener que despertarse tan temprano a su edad para ir a conducir el programa:

Quiero darle las gracias a todos los de Hoy porque qué bien se portaron. Y ya no voy a ir... Les di las gracias, tienen ya mucha gente. Me despedí de ella y todo bien, Galilea divina, Andrea también, toda la gente. Me cuesta mucho trabajo levantarme, yo ya trabajé muchos años", expresó en su canal de YouTube.