Enferma y sin trabajo: Tras 9 años retirada de Televisa, villana de novelas reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Este martes 31 de mayo en el programa Hoy se reveló el paradero de una querida actriz de telenovelas, quien desde hace 9 años abandonó el medio artístico y desde ese momento permanece alejada de Televisa y cualquier otra televisora. Se ha rumorado que la estrella sufre una grave enfermedad que la habría hecho hasta quedar en silla de ruedas y otros especulan que podría haber acabado en la quiebra.

Se trata de la también cantante mexicana Pilar Montenegro, quien saltó a la fama en la década de los 80's gracias a la música y eventualmente a los melodramas que realizó mientras trabajó para la televisora de San Ángel. En el año 1988 se unió al grupo Fresas con Crema junto a Andrea Legarreta y meses más tarde acabó por renunciar al proyecto para integrarse a Garibaldi.

Debutó como actriz en la telenovela Volver a empezar de 1994 donde compartió créditos con Yuri y Chayanne y dio vida al personaje de 'Jessica', la villana de la historia. Posteriormente volvió a repetir como antagonista en Marisol (1996) y luego actuó en las novelas Gotita de amor (1998), Te amaré en silencio (2002), Soy tu dueña (2010) y la última fue Qué bonito amor en 2013, año de su desaparición.

Desde entonces se desconoce qué ha pasado con la vida de Pilar pero existen diversas versiones de que sufriría una grave enferma o que tendría problemas económicos. Inclusos algunos han llegado a señalar que se habría hundido en depresión y que hasta habría acabado en silla de ruedas por una rara enfermedad; no obstante, sus compañeros de Garibaldi desmintieron esta situación y señalaron que solo padecía esclerosis múltiple.

A través de las redes sociales del programa Hoy, este martes 31 de marzo compartieron una nueva nota sobre Pilar y detallaron qué habría sido de la vida de la reconocida cantante. Según reportes, actualmente se encuentra "feliz y disfrutando la vida" alejada del ajetreo de las cámaras y la fama. Asimismo, recordaron las tajantes palabras que dio en 2014 luego de haber optado por abandonar la industria del espectáculo.

La carrera artística ya no es mi prioridad, lo que ahora me importa más es mi vida personal, sí me gusta mucho cantar, si me cae chamba padrísimo la hago, pero buscarlo yo, no, ya no estoy aferrada a ser artista o famosa, ya pasó eso", declaró entonces.