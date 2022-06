¿Murió Ignacio López Tarso? Hospitalizan al primer actor de Televisa y estremecen al filtrar FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido primer actor de Televisa Ignacio López Tarso, quien en enero pasado cumplió 97 años de edad, se volvió tendencia la tarde de este martes 31 de mayo y usuarios de Twitter temieron lo peor. Tras especulaciones, confirman que el histrión fue hospitalizado de emergencia en la CDMX y revelan la complicada enfermedad por la que estará los próximos días internado.

López Tarso, quien tiene 74 años de trayectoria artística en cine, teatro y televisión, empezó a causar conmoción en redes sociales luego de que se empezara a rumorar que se puso mal de salud. Aunque siempre se ha mostrado con una actitud positiva y muchas ganas de seguir activo en los escenarios, el histrión ha mencionado que algunos productores y televisoras ya no le dan empleo debido a su edad.

A finales del 2020, en plena pandemia, el entrañable y talentoso actor del cine de oro en México sorprendió al aparecer con un tanque de oxígeno en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría. Rápidamente, desmintió estar mal de salud entonces y comentó que simplemente a veces le ayudaba "un poco de oxígeno". Aunque afirmó que no le teme a la muerte, subrayó que todavía tiene muchas ganas de vivir y suplicaba regresar a un escenario.

Quiero seguir trabajando (el retiro no está en mis planes). Estoy con muchas limitaciones, no me puedo movilizar como antes. 96 años pesan y lo he pasado bien. Estoy saludable, ando un poco mal de la garganta, mi voz no está completa y lo demás estoy bien. Puedo seguir trabajando con esas limitaciones", dijo el año pasado.

Luego de que su nombre se volviera tendencia, algunos usuarios empezaron a especular si había fallecido, lo que de inmediato fue desmentido y fue la periodista de espectáculos María Luisa 'Magüicha' Valdés Doria, quien informó que el histrión se encuentra hospitalizado desde este lunes 30 de mayo debido a una neumonía. De acuerdo con la comunicadora, López Tarso está internado en un hospital ubicado en la colonia Roma en la CDMX.

Por otro lado, aclaró que el actor no tiene Covid-19 ni influenza y que estará recibiendo atención médica durante 7 días hasta que su salud mejore. Aunque no dio más detalles de su salud, difundió una foto del intérprete en la camilla de un hospital, aunque se cree que la imagen sería de otra ocasión y no reflejaría el estado actual del actor. "Hospitalizan desde ayer al primer actor Ignacio López Tarso por neumonía. NO es Covid, NI influenza. Se quedará 7 días en el hospital", publicó en Twitter.

Una importante trayectoria artística

Cabe mencionar que el primer actor ha tenido una carrera muy exitosa desde su debut en la pantalla grande con la película La desconocida de 1954 y ha estado en telenovelas de la televisora de San Ángel como El derecho de nacer, La casa en la playa, Esmeralda, ¡Vivan los Niños! y la última en 2019, Médicos, línea de vida.

El primer actor solo contrajo nupcias una vez: en 1950 con Clara Aranda, con quien estuvo casado durante 50 años, ya que murió en el año 2000. De su gran amor nacieron tres hijos Susana, Gabriela y el también actor Juan Ignacio Aranda. Este último decidió seguir los pasos de su padre y se hizo camino en la actuación, pues ha trabado en melodramas como La madrastra y La esposa virgen.

