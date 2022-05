¿Se acabó el amor? Tras cancelar boda con Irina Baeva, Gabriel Soto da inesperada noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de telenovelas Gabriel Soto, quien tiene más de 25 años de carrera en Televisa, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que hace unas horas dio una inesperada noticia en entrevista con el programa Hoy tras haber confirmado que su boda con la actriz rusa Irina Baeva había sido cancelada. ¿Se separa definitivamente de su guapa prometida?

Como se sabe, durante las últimas semanas el protagonista de novelas como Caer en tentación, Mi marido tiene familia y Te acuerdas de mí y la originaria de Moscú Rusia han llamado mucho la atención de los medios de comunicación debido a que por primera vez declararon públicamente que no se pueden casar. En una ocasión Irina detalló que su boda estaba planeada para celebrarse el pasado 14 de mayo, sin embargo, una razón muy importante los detuvo.

¿Qué ocurrió? La familia de la guapísima rubia no ha podido salir de Rusia y tanto ella como Gabriel decidieron que no se juraran amor eterno si no están presentes todos sus seres queridos. Baeva explicó que por el momento no pueden costear los vuelos para que sus padres, hermana y sobrino viajen hasta México ya que los precios están sumamente elevados y se les "sale del presupuesto":

Por cuestiones de vuelos, porque sí pueden salir de Rusia, lo único es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún, ahorita no lo hay", explicó.

La mañana de este martes 31 de mayo Gabriel apareció en el matutino de Las Estrellas a través de una entrevista donde dio una fuerte noticia, sin embargo, no tiene nada qué ver ni con Irina ni con su boda. Resulta que el galán mexicano confirmó que volverá al boxeo y anunció que su próximo combate será para el mes de septiembre. Esta sería la quinta ocasión en la que el actor se sube al ring.

Bueno pues estoy muy emocionado, el próximo 24 de septiembre vamos a hacer una pelea de exhibición, de box, y está enfocado en una donación, lo cual es algo importante hacia la sociedad".

El exesposo de la actriz Geraldine Bazán explicó que boxeará por una buena causa pues su pelea pretende recaudar fondos para una fundación. Se sabe que la pelea será transmitida por el programa de artes marciales mixtas Combate Global de Univisión y anunciaron que estará peleando en la categoría de 175 libras: "Estoy muy emocionado, mucha gente sabe que tengo una fundación que apoya a niños y jóvenes precisamente a practicar el deporte del boxeo".

