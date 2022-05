Sin guardarse nada, Pati Chapoy lanza tremenda crítica a Kalimba; el cantante le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes, 27 de mayo, Pati Chapoy lanzó tremenda crítica a la interpretación de Kalimba, en la puesta en escena del musical, José el Soñador; tras cuatro días de esto, la noticia le llegó al exOV7, quien no dudó en responderle de la misma manera a través de su cuenta oficial de Twitter, hecho que hizo reaccionar a más de uno de sus seguidores. ¡Entérate qué es lo que ocurrió entre ambos famosos!

Hace algunos días, José el Soñador regresó al teatro de la Ciudad de México con una nueva temporada, para que los capitalinos puedan disfrutar de este pasaje bíblico de Génesis, en el que se cuenta la historia de un prodigioso joven que termina por ser vendido por sus hermanos a los egipcios. Esta obra suele ser muy exitosa, cada vez que es presentada, debido a que varios famosos han participado en ella, entre ellos se puede contar a María del Sol, Carlos Rivera, Erik Rubín y al mismo Kalimba, quien recientemente hizo su debut con el protagónico.

Por su parte, la afamada periodista de espectáculos, de TV Azteca, Pati Chapoy, no perdió la oportunidad de disfrutar de la actuación del cantante, hecho que presumió a través de su cuenta oficial de Twitter, el pasado viernes, en el que no hizo más que deshacerse en halagos, no solo hacía Kalimba, sino al resto de la compañía, a quienes envió a felicitar por su magnífico trabajo: "Extraordinaria puesta de 'José el Musical', el público coreó a Kalimba, Fela Domínguez y Leonardo de Lozanne. Felicitaciones a toda la compañía"; declaró la presentadora.

Pati Chapoy lanza crítica a 'José el Soñador'

Créditos: Twitter @ChapoyPati

Como era de esperarse, estas gratas noticias llegaron al cantante de 'Tocando fondo' y ganador de ¿Quién es la máscara? quien, ni corto, ni perezoso, respondió con un cariñoso mensaje a la estrella de Ventaneando, a quien le agradeció por sus halagos, enfatizando que "críticas constructivas" como las de ella, siempre son de peso para su carrera artística, razón por la que se siente sumamente halagado.

Recibir (una) crítica constructiva sobre mi 'José' siempre es satisfactorio, pero viniendo de usted. Señora Pati Chapoy, tiene un peso que halaga en demasía. Gracias por sus hermosas palabras", sentenció el artista

Respuesta de Kalimba a Pati Chapoy

Créditos: @KalimbaMX

Fuentes: Twitter @KalimbaMX, @ChapoyPati