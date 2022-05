Terror en Televisa: Reportan a 'Chabelo' al borde de la muerte; reaparece en redes y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre del querido actor y conductor de Televisa Xavier López 'Chabelo', quien lleva varios años retirado del medio artístico, tomó poder en las redes sociales debido a que la revista TVNotas reportó que estaba desahuciado debido a que lo habrían diagnosticado con un cáncer muy avanzado. Tras meses sin aparecer físicamente en público, el también cantante resurgió y envió un mensaje a todos sus fans.

El histrión mexicano se mantuvo al aire durante décadas gracias a su programa En Familia con Chabelo, sin embargo, lamentablemente los ejecutivos de la empresa de San Ángel decidieron cancelar la emisión en 2015 de forma repentina, pese a que seguía siendo uno de los más vistos. Poco tiempo después, el llamado 'Amigo de Todos los Niños' decidió abandonar el medio artístico y desde entonces mantiene una vida muy privada.

Este martes 31 de mayo la revista TVNotas causó tremenda preocupación entre todos los admiradores y seguidores de 'Chabelo' pues reportó que se encontraba al borde de la muerte ya que desde hace unos meses los médicos presuntamente lo habrían desahuciado. Según contó una amiga de la familia, le habrían descubierto un tumor cancerígeno en el tubo digestivo que hizo metástasis y por ello estaría invadido de cáncer.

Presuntamente a finales de 2020 fue sometido a una cirugía para retirar el tumor, pero lamentablemente no quedó libre del todo y ahora su salud estaría comprometida. Además reportaron que 'Chabelo' se habría negado a someterse a un tratamiento de quimioterapia: "Ahora el cáncer está esparcido en varios órganos del cuerpo, ¡ya no hay esperanza, lo desahuciaron!; se escucha muy fuerte, pero no hay nada que hacer, solo un milagro podría salvarlo".

También aseguraron que el productor y comediante de 87 años de edad tendría otras complicaciones de salud como una supuesta demencia senil. Sin embargo, Xavier no se quedó callado ante toda esta ola de especulaciones y hace unos momentos utilizó sus redes para enviar un mensaje a todos los que se preocuparon por él e impactó al dar una fuerte noticia a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresentador del canal de Las Estrellas emitió un comunicado en el que desmiente estar al borde de la muerte como aseguró la revista de espectáculos. En primer lugar, 'Chabelo' confirmó que sí tuvo cáncer pero aseguró que ya superó la enfermedad, asimismo se tomó con gracia los rumores que apuntan a que sufre Alzheimer y respondió de forma irónica a los chismes entorno a su salud.

En respuesta a las publicaciones de hoy: ¿Cáncer? sí, superado, gracias a Dios y los doctores. fuera de peligro...¿Desahuciado? ¡No! ¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito. ¿Senil? Pasado de los 15 años".

