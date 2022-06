Tragedia en la TV: Tras 7 años desaparecido, muere querido actor y filtran su causa de muerte

Madrid, España.- Un querido actor, reconocido por su trabajo actoral en España, falleció repentinamente a los 66 años de edad. Se trata del histrión madrileño Tomás Sáez, cuyo deceso fue confirmado por la Unión de Actores y Actrices, quienes enviaron condolencias a su familia y amigos. Sáez debutó en el cine en los 80's y desde entonces fue desarrollando una carrera en el medio, con papeles recordados también en programas de televisión.

En la década de los 80, Sáez participó con pequeños personajes en cintas como Un verano de infierno en 1984, La corte del Faraón en 1985 o El túnel en 1988. Más adelante, ya con una trayectoria más consolidada en la industria, participó en filmes como El oro de Moscú en 2003) y Elsa y Fred en 2005. En una entrevista hace 6 años, el actor expresó lo mucho que amaba su profesión y cómo la disfrutaba.

En este oficio, uno puede y debe aprender del compañero de al lado, aunque sea cómo no se deben hacer las cosas. Si pierdes la capacidad de sorpresa, yo creo, básicamente, que has perdido la vida, pero desde luego en este oficio no tienes nada que hacer".