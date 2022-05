Tras 23 años en Televisa y luchar contra el cáncer, actriz se divorcia y estrena romance con abogado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reportó que una reconocida actriz de telenovelas, quien lleva más de 23 años trabajando para Televisa, podría haber iniciado una nueva relación sentimental a solo unos días de haber confirmado su divorcio. Sí, apenas la semana pasada la famosa estrella confesó públicamente que estaba separada de su marido desde hace 2 años dejando a todos sus admiradores y fans en shock.

Se trata de la guapísima artista mexicana Grettell Valdez, quien días atrás por fin confesó que se encontraba soltera desde hace bastante tiempo, confirmando así que ya no tenía nada qué ver con el empresario suizo Leo Clerc, quien desde 2020 fue señalado por llevar un supuesto proceso legal en su país natal donde se le acusa de graves delitos como fraude y lavado de dinero.

Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva", dijo muy sonriente.

Grettell Valdez se divorció de Leo Clerc luego de 2 años de matrimonio/ Fuente: Internet

Y aunque no entró en detalles y no reveló porqué se dio su separación con el poderoso hombre suizo, todo mundo piensa que su matrimonio se habría desgastado por la situación legal de Leo, quien presuntamente hasta se encontraría preso. Una de las amigas que apareció junto a Grettell al momento de anunciar su divorcio se encargó de resaltar que lleva mucho tiempo sin ver a su ahora exesposo: "Hace un año y medio que no lo ves".

Fuente: Instagram @grettellv

Además de enfrentarse a esta difícil separación de Clerc, con quien apenas se había casado en 2018, la originaria de Querétaro tuvo que luchar contra el cáncer. Según explicó, hace 4 años los médicos le detectaron un tumor cancerígeno en un dedo de las manos y fue erradicado en aquel entonces, sin embargo, en una revisión reciente descubrieron que la enfermedad había regresado y tuvieron que operarla para prevenir algo peor.

Este martes 31 de martes la querida actriz, quien ha hecho innumerables telenovelas en San Ángel como Clase 406, Lola, érase una vez y Las Amazonas, se encuentra metida en una nueva controversia debido a que la revista TVNotas sacó a la luz que ya tendría nuevo galán. Un supuesto amigo cercano a Valdez destapó que ya estaría muy enamorada y dándose una nueva oportunidad en el amor con el poderoso abogado Alfonso Arnáez.

Sí, presuntamente la exesposa de Pato Borghetti está saliendo en plan romántico con el socio del reconocido Guillermo Pous. Señalaron que Grettell ya habría aparecido públicamente junto a Alfonso e incluso dicen que se les ha visto tomados de la mano: "Arnáez la trata como toda una reina, es un caballero en toda la extensión de la palabra, la trata de maravilla y sobre todo han hecho muy buena química para comenzar una relación amorosa", dijo la fuente.

Fuente: Internet

Fuente: TVNotas, Programa Hoy e Instagram @grettellv