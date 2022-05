Tras exhibirla por interesada, Christian Nodal se harta y dice adiós a Belinda con duro golpe bajo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Christian Nodal sigue acaparando titulares y provocando polémica a donde quiera que va y ahora está dando de qué hablar luego de presentarse con éxito en las Fiestas del Pitic en Hermosillo, en su estado natal. El cantante de regional mexicano se hizo otro radical cambio de look tras terminar su compromiso matrimonial con Belinda y deja en shock, pues no solo se cambió el color de pelo, sino que se hizo otro tatuaje ¡en medio del rostro!

El intérprete de Ya no somos ni seremos y Amor tóxico confirmó a través de una fotografía que tiene nueva tinta en el rostro. ¿Se tatuó algo del desamor luego de ocultar los tatuajes que se hizo durante su romance con Beli? No, sino que el nuevo tatuaje que presumió guarda un significado muy especial para él y el cual decidió hacerse de forma permanente tras presentarse ante más de 60 mil asistentes con la cara pintada de colores y con símbolos característicos del pueblo seri, comunidad indígena de este territorio sonorense.

Tras convivir con fanáticos y provocar euforia en su estado natal, el cantante confirmó que se hizo un nuevo tatuaje: un diseño que le realizó la artesana Mina Barnett el 29 de mayo y que luego se tatuó. "Y me lo tatué jeje", compartió a través de sus historias de Instagram, mostrando que ahora tiene sobre la nariz y atravesando su rostro un diseño color rojo que significa "protección para los guerreros", de acuerdo a lo que informó Barnett de la etnia Comcáac.

Tuve la dicha de conocer al famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal para hacerle la pintura facial tradicional comcáac a petición de él antes de subir al escenario (...) La pintura facial significa protección para los guerreros. La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos los proyectos de su vida", comentó.

¿Será una indirecta a su ex por lo mal que la ha pasado? Y esque el artista, cuando filtró una conversación con la española en la que ella le pedía dinero, se dijo harto de que estuvieran atacándolo (refiriéndose a doña Belinda Schüll, quien dio 'Like' a una usuaria que lo llamó "naco"). Al parecer, el talentoso cantante estaría cansado de que le esté 'lloviendo sobre mojado' y habría recurrido a este tatuaje como un amuleto de buena suerte, para deshacerse de Beli para siempre de su vida, aunque no lo ha confirmado así.

En entrevista con El Sol de Hermosillo, el regidor de la comunidad comcáac, Alberto Mellado, explicó que la pintura facial es un distintivo prehispánico del pueblo seri: "En el caso de las mujeres, este puede decir que es un maquillaje facial prehispánico, es una manera de embellecer su rostro; había diferentes diseños, que se usaban tanto en jovencitas como en personas adultas en tiempos de fiesta, en tiempo de luto. En los hombres implicaba guerra, pues los varones eran guerreros que defendían la tribu".

La fotografía rápidamente dio de qué hablar en redes, pues el artista de 23 años presumió el momento en el que se estaba tatuando el diseño en el rostro. Cabe mencionar que aunque ya ha recibido duras críticas y ataques en el pasado por sus tatuajes, al cantante lo tiene sin cuidado lo que piensen de él, pues se nota muy feliz. Incluso, presumió su encuentro con la agrupación originaria de Ciudad Obregón: Nunca Jamás, comiendo pizzas en un restaurante y desayunando en El Quiriego.

