Tras hundirla, Belinda olvida a Christian Nodal con famoso actor y lo humilla de la peor manera

Ciudad de México.- Al parecer los escándalos para Belinda y Christian Nodal no terminan tras varios meses después de su ruptura. Mientras que el sonorense causa controversia por sus extravagantes tatuajes y su nuevo cambio de 'look', con el que fue comparado con J Balvin y hasta con Post Malone, ahora involucran a la española con un famoso actor con el que convivió hace apenas unas semanas. ¿Intenta olvidar al cantante?

Aunque se dice que la intérprete de Luz sin gravedad se mudó a España no solo para trabajo (cabe recordar que protagonizó la primera temporada de Bienvenidos a Edén en Netflix), sino también para huir de los escándalos y rumores, al parecer estos no terminan pues salen a la luz especulaciones de que pudo haber sostenido un romance con un histrión español, nada más y nada menos que Álvaro Morte, conocido por dar vida a 'El Profesor' en La Casa de Papel, sin embargo, el detalle es que el actor es un hombre casado.

El actor contrajo nupcias con Blanca Clemente, una estilista a la que conoció cuando inició su carrera en la televisión española y con quien tiene dos hijos, sin embargo, los rumores sobre un posible amorío entre él y Beli empezaron desde que se conocieron y presentaron juntos un premio en la reciente entrega de los Premios Platino. Así lo informó el periodista de espectáculos Jorge Carbajal en su programa En Shock, transmitido por YouTube.

Resulta que allá en España hay tremendo rumor con Belinda, porque llegó a España y luego, luego, a armar escándalo y romper matrimonios", dijo el youtuber.

Según el periodista, a Morte le va muy bien en su país natal España, además de que saltó a la fama internacional por el éxito que ha tenido la seri y por este motivo lo invitaron a entregar un premio en la prestigiada gala junto a la ex de Nodal: "Los invitan a principios de mayo a los Premios Platino (...) pues resulta que los ponen a conducir una parte de la premiación a los dos... muy guapos los dos, pero Belinda, todo el tiempo le echaba ojitos a Álvaro", dijo.

El caso es que desde ese día de los Premios Platino empezó a correr el rumor de que algo había habido entre ellos, como un romancillo o algo. Tuvo que salir Álvaro a aclarar que nada que ver, que solo se habían visto en el ensayo que hubo en los premios y obviamente el día de los premios (...) lo tuvo que aclarar porque él es casado, tiene su esposa de toda la vida", comentó Jorge.

Carbajal explicó que aunque ya aclararon que no hay nada entre ellos, presuntamente siguen los rumores, pues sostuvo que algunos fanáticos, sobre todo en España, siguen insistiendo que "han visto algunas actitudes sospechosas en ambos actores", aunque aclaró que no sabe a qué se refieren con eso.

"Pues resulta que a pesar de que él ya dijo que no, que no hay nada entre ellos, pues siguen los rumores porque dicen que hay cosas muy extrañas que han visto entre Álvaro y Belinda; no sé si los han visto en algún lugar, no sé, pero la gente en España, principalmente fans de Belinda, dicen que sí han visto como que se ven raro, que pudiera haber una relación", mencionó.

Finalmente, Carbajal agregó que no le consta que el actor de 47 años tenga algo que ver con Beli, ya que no hay ninguna prueba de ese supuesto romance, además de que todo se ha quedado en especulaciones. Aunque mencionó que la española es muy guapa y el histrión está en un gran momento tanto laboral como económico, este rumor a quien estaría molestando bastante -sobre todo- sería a la esposa de Morte, quien no la pasaría nada bien al escuchar lo que muchos fanáticos especulan en redes.

Por ahora, Beli se ha mantenido al margen y no se ha pronunciado sobre este escándalo ni los que tengan que ver con su ex, sobre todo después de los ataques de Nodal en Twitter, pues como se recordará, filtró una conversación en la que ella le pedía dinero "para arreglarse los dientes", dejándola muy mal parada. Incluso, el artista de regional mexicano se ha paseado con más de una mujer desde su separación y ya se tapó todo rastro de la española en su cuerpo, pues le dijo adiós a los tatuajes que se hizo en su honor.

