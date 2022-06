¿Acosador? Tras hundir a Belinda, exhiben la peor cara de Christian Nodal y filtran polémico VIDEO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¡Otro escándalo más a la lista! El cantante sonorense Christian Nodal nuevamente da de qué hablar luego de que protagonizara tremenda pelea con J Balvin por redes sociales. Y esque tras presumir su drástico cambio de look que le valió ser comparado al colombiano, este último siguió el juego y se burló de Nodal, compartiendo fotos de ambos con la leyenda "encuentra las diferencias". Quien no tomó esto como una broma fue el sonorense, pues no tardó en poner en su lugar al reggaetonero.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de regional mexicano lo puso en su lugar de la peor manera: "Yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo", pero la cosa no se quedó ahí y Balvin se burló nuevamente de Christian al recordarle los tatuajes que se hizo por su exprometida, al utilizar un filtro que decía "Belinda" en el rostro. Hasta ahora, se desconoce cuál sea el próximo paso de los dos artistas y si esta pelea realmente fue en serio o podría tratarse de una colaboración musical.

Sin embargo, tras nuevamente involucrar a la española en una polémica del intérprete de regional mexicano, ahora también llama la atención un video en el que Nodal está tomándose fotografías y firmando autógrafos con sus fanáticos en Hermosillo, Sonora luego de que este fin de semana se presentara en las Fiestas del Pitic. Y esque en la grabación, se puede ver que el cantante le intenta dar un beso aparentemente en la boca a la joven, pero ella se hace para atrás y se resiste al gesto de Nodal.

Al ver que lo rechaza, el artista de 23 años le da un beso en la frente, mientras el público grababa y gritaba al ver la incómoda escena. Tras volverse viral este clip, algunos usuarios empezaron a señalar la situación como un presunto acoso sexual contra la joven fanática, ya que afirman que lucía "desconcertada" y "molesta". Por otro lado, hay quienes creen que simplemente se trató de una confusión y el intérprete de Amor tóxico quería darle un beso en la mejilla pues mientras estaba con ella, en el público le gritaron:

Ella dice que eres el amor de su vida", comenta una mujer en el público, mientras la joven reacciona apenada.

¿Crees que intentó besar a la fan sin su consentimiento? ¿Podría esto ser considerado algún tipo de "acoso" como indican algunos usuarios? Hasta ahora se desconoce, pues el cantante no le ha prestado atención a esta polémica y se ha limitado a sacar nueva música y a responderle a J Balvin, sin embargo, de nueva cuenta surgen especulaciones de que su exprometida o su exsuegra estarían detrás de una especia de 'campaña negra' contra el artista, ya que afirman que Nodal no sale del ojo del huracán.

Cabe recordar que Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores de Chisme No Like, comentaron hace unos días que Belinda supuestamente planea hacer quedar mal a su expareja luego de lo que habló de ella (tras filtrar la conversación en Twitter en donde la deja ver como interesada), dando información a medios de espectáculos mexicanos y contando con el supuesto apoyo de una televisora, aunque esto solo permanece en calidad de rumor hasta ahora.

