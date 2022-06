Adiós TV Azteca: Tras 17 años en novelas y dejar Televisa, Pato Borghetti confirma su salida de 'VLA

Ciudad de México.- El famoso y querido presentador Patricio Borghetti, quien trabajó en las telenovelas de Televisa durante 17 años, causó shock entre su amplia comunidad de seguidores y también televidentes de TV Azteca debido a que hace unos momentos anunció su salida del programa Venga la Alegría. Como se recordará, el popular argentino se integró a esta emisión en 2017 pese a que toda su carrera había trabajado en la competencia.

Como se recordará, el exesposo de Grettell Valdez llegó a México en 1990 luego de haber debutado en Argentina como modelo y actor. Posteriormente comenzó su carrera en la televisora de San Ángel cuando participó en el melodrama DKDA Sueños de juventud en 1999 y luego recibió la oportunidad de hacer otros proyectos como las novelas Amor mío, Rebelde, Atrévete a Soñar, Antes muerta que Lichita y muchos otros más.

Además de que en varias ocasiones el oriundo de Buenos Aires estuvo como invitado especial del matutino de Las Estrellas Hoy. Finalmente fue en 2017 fue cuando se unió a las filas de la empresa del Ajusco y debutó en programa de la competencia VLA en Azteca Uno. Asimismo, los ejecutivos le dieron la oportunidad de actuar en melodrama Tres Familias, el cual marcó su retiro de este género televisivo.

Durante la mañana de este miércoles 1 de junio Borghetti desató la preocupación de su amplia comunidad de admiradores y fans debido a que abandonó la conducción de Venga la Alegría. Sí, hoy el argentino no apareció a cuadro en el programa y tampoco estuvo presente en el foro. Al inicio de la transmisión solo aparecieron sus compañeros Roger González, Laura G, Sergio Sepúlveda y 'El Capi' Pérez.

Momentos más tarde Pato realizó una videollamada en vivo con el elenco del programa y confirmó que tuvo que abandonar los foros de TV Azteca y que no se presentará a trabajar en algún tiempo. ¿La razón? Resulta que el argentino desde ayer presentó diversos síntomas y se sometió a estudios con los que confirmó que está contagiado de influenza. Desde su casa, el querido conductor explicó cómo se ha sentido.

Nunca había visto un termómetro con más de 40 grados y me sentía en un inferno... No me bajaba la fiebre... Ya hoy me siento mucho mejor", confesó.