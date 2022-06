¿Adiós a un grande? Desde el hospital, hijo de Ignacio López Tarso estremece al dar trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser internado de emergencia en un hospital de la CDMX, el hijo de Ignacio López Tarso revela cómo está de salud el primer actor de Televisa y cómo fue que se contagió de una neumonía bacteriana, relatando que al principio temían lo peor. Cabe recordar que el público y compañeros del medio artístico están en vilo pues se preocuparon gravemente por su salud, al tener ya 97 años de edad.

El actor Juan Ignacio Aranda, hijo de una de las leyendas vivas del Cine de Oro en México y protagonista de Macario, rompió el silencio luego de informar que su padre había sido hospitalizado de emergencia el lunes pasado. En entrevista con los medios de comunicación afuera del hospital donde está internado el actor, comentó que temían lo peor y el panorama era terrible, pues de repente se puso "muy mal" y "se desvaneció", por lo que llamaron "de inmediato a una ambulancia".

"Llegamos el lunes en la noche muy preocupados en ambulancia. Estaba desvanecido, nunca lo habíamos visto así, con mucha fiebre. Fue muy rápido porque el lunes comió con mi hermana Susana y en la tardenoche se puso mal. Lo trajimos y lo subieron a cuarto como a las 3 am y amaneció muy bien, desayunó muy bien, ayer mejoró mucho. Hoy está mejor, totalmente lúcido, ya se quiere ir a su casa, ya coqueteó con dos o tres enfermeras. Está gracioso, platicador, está sentado en su reposet", comentó para De Primera Mano.

Agregó que el medicamento, antibiótico y suero se lo estarán administrando vía intravenosa ya que no soportaría el medicamento por otra vía. El médico le indicó que estaba muy bien y "se esperaba un cuadro peor", aunque pidió que lo dejaran varios días internados, ya que ahora está recibiendo oxígeno y nebulizaciones. También comentó que va mejorando cada vez más y está "lúcido y de buen humor".

La asombrosa recuperación de mi padre asombra a cualquier galeno, del muy feo panorama que se tenía en la noche del lunes cuando lo trajimos era muy mal... no podía abrir los ojos, estaba desvanecido y ahorita desayunó con mucha hambre, anda platicador, lúcido, estaba viendo la tele, está de buen humor, ya se bañó y regañó a los enfermeros", dijo a Javier Poza para Radiofórmula.

Aunque comentó que no sabe cómo se contagió de esta neumonía bacteriana, especula que pudo haber sido por tantas presentaciones y compromisos laborales, además de que tal vez su error fue que el histrión no usó el cubrebocas durante estas salidas, ya que además el público tampoco lo usa. También descartó que esté contagiado de Covid-19, aunque reveló que le estarán haciendo pruebas seguido.

Eso pega porque sale de su casa, porque está en contacto con mucha gente sin cubrebocas, luego vamos al Teatro Hidalgo también, a lo mejor fue eso, pero no se sabe a ciencia cierta, pero está bien, es una neumonía bacteriana, que ya está tratada, está bien atendido en la ANDA".

"No es Covid, no es influenza, está con antibiótico, está muy bien atendido, eso nos dicen los médicos, va a salir en unos días, es una neumonía bacteriana, no se sabe cómo lo contagió, mi padre está bien, de buen humor, platicador, lúcido, como siempre. Muchos estudios para su pulmón, su corazón... tiene muchas ganas de irse, tiene mucha hambre", añadió.

Posteriormente, Juan Ignacio Aranda recalcó que su papá tiene muchos deseos de seguir trabajando y agradeció las atenciones que ha recibido desde su ingreso al hospital: "Tiene muchas ganas de hacer teatro, está perfectamente bien, tiene muchas ganas de trabajar, para nada piensa retirarse, nada de eso, mi padre es un hombre 97 años que ha estado varias veces delicado de salud por su edad, pero es un roble, es un hombre fuerte".

"Lo debilitó mucho, nunca había visto a mi padre tan mal, sabemos el mal momento económico por el que está pasando el sindicato, pero han atendido muy bien a su ex secretario general", manifestó. Finalmente, el actor se mostró confiando en que en breve su padre pueda volver a su casa y seguir con sus actividades cotidianas o en el ambiente artístico. "López Tarso está muy bien y va a salir muy pronto del hospital".

