Christian Nodal amenaza con lanzar canción contra J Balvin; Residente se une al mexicano

Hermosillo, Sonora.- Hace unos días, Christian Nodal apareció para sorpresa de sus seguidores con un nuevo y colorido look, que desató burlas en las redes sociales contra el exponente de la canción regional mexicana. Y un famoso que se mofó de su apariencia fue el cantante colombiano J Balvin, quien dio a entender que el mexicano le copió su estilo.

A través de sus historias de Instagram, Christian Nodal le respondió a Balvin que parecía que "no había entendido" después de la canción que sacó Residente en su contra y aseguró que no debía escupir para arriba. La controversia surgió por una fotografía en la que el sudamericano se comparó con el intérprete de Adiós Amor, pero con la intención de ridiculizarlo.

Ante este hecho, Nodal le dijo tajantemente que él sí tenía talento a diferencia suya, algo que el reggaetonero no tardó en responder con un video donde usa un filtro simulando un tatuaje en el rostro con la leyenda "Belinda" mientras decía: "Yo lleno todos mis conciertos", haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la expareja de Nodal.

Es por esto que el sonorense actualizó sus historias con un clip donde revela que tomó la decisión de grabar una canción ese mismo día para responderle a Balvin y al mismo tiempo evidenciar "todo lo que está mal con la industria musical".

Y como todos saben, no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina y voy a grabar algo bien ching*n que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en el cul* Residente y parece que te gustó", contó.

Tras las declaraciones de ambos, Residente con quien el colombiano tuvo conflictos anteriormente, respondió con una historia en su cuenta de Instagram, mostrando su apoyo al ex de Belinda. En el video se puede apreciar que el puertorriqueño filma unas gorras con la canción de Nodal, Limón con Sal, además de que etiquetó al mexicano. Y por si había dudas de esta alianza, Chrstian Nodal compartió la misma publicación.

Algunos minutos despu��s de la advertencia, el originario de Medellín se apresuró a contestar: "Lo compararon conmigo, me compararon con él, lo que sea la foto, está bien bonito, yo me siento sexy, confiado, seguro; si el lo pasó a tomar a mal, pues ya es problema de él porque no se puede hacer un chiste sin que se ponga muy sensible".

Por último, J Balvin se dijo confiado ante el tema que Nodal lanzará en las próximas horas: "Y si va a sacar la tiradera, que sea romántica y que venda, que rompa los streams (reproducciones) porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita”, expresó.

