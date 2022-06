Christian Nodal responde a publicación de J Balvin en Instagram: "Yo sí tengo talento carnal"

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El cantante sonorense Christian Nodal sigue dando de qué hablar luego de que a su llegada a Hermosillo, para participar en la clausura de las Fiestas del Pitic 2022, apareciera con un nuevo look que llamó la atención de todos sus seguidores y público en general. Muchas comparaciones se hicieron entre el intérprete de 'Adiós Amor' y otras figuras del medio, entre ellos artistas como J Balvin.

Fue precisamente el reggaetonero colombiano quien retomó una fotografía de Nodal captada al arribar en el aeropuerto de la capital sonorense y la comparó con una suya, haciendo una broma respecto al nuevo corte del caborquense; el intérprete de 'Ginza' se burló de las similitudes del estilo de su colega con otro que él llevó hace algunos años: "Encuentra las diferencias", escribió Balvin en la red social acompañado por un emoji de una carita llorando de risa, haciendo alusión a lo irónico de la situación. Una de las personas que respondió al post fue Valentina Ferrer, pareja del colombiano, quien afirmó en los comentarios que "me quedo con el segundo", haciendo referencia a su novio.

Esta publicación llegó a la vista de Nodal, quien no dudó en contestar a "la broma" respondiendo de manera tajante en sus historias: "Que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo"; el sonorense agregó: "que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", además de algunas caritas riendo. Asimismo, afirmó que él "también amaneció bromista".

Christian Nodal respondió a J Balvin. Instagram @nodal

Cabe mencionar que el cantante, después de su exitosa presentación del domingo en Hermosillo, ha decidido quedarse algunos días más en la capital de su estado natal, donde ha disfrutado de varios restaurantes y ha recibido el cariño de sus seguidores. Ha sido captado en un restaurante de desayunos, una pizzería y un establecimiento de hot dogs, además de ser visto haciéndose un tatuaje que hace alusión a un diseño característico de la etnia Seri, comunidad indígena de la entidad.

Christian Nodal respondió a J Balvin. Instagram @nodal

La cosa no quedó ahí, porque J Balvin volvió a contestar a la publicación del mexicano: "Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda", respondió irónicamente el colombiano, que en el video que subió en su cuenta se le aprecia con un filtro sobre su rostro, en el cual se lee el nombre de la cantante y actriz, expareja de Christian. "Al menos yo no me tatué el nombre de mi ex @nodal", remató el reggaetonero.

Hace unas semanas, Christian causó polémica luego de que estallara en redes sociales contra los padres de su exnovia, la cantante Belinda, a quienes acusó de beneficiarse de la carrera de su hija; por medio de su cuenta de Twitter, el cantante compartió una captura de pantalla en la que presuntamente, la también actriz le pregunta si le llegará algo de dinero, para poder arreglarse los dientes. El intérprete de 'Ya no somos ni seremos' mostró las imágenes como una manera de responder a las indirectas que le ha lanzado su exsuegra, Belinda Schull, en las redes, donde la señora señalaba que "el mundo está lleno de personas que quieren recoger los frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Fuente: Tribuna