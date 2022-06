Con problemas fiscales y una posible separación: Shakira y Piqué ya no están juntos tras una infidelidad

Barcelona, España.- Recientemente, la cantante cantante colombiana, Shakira, ha acaparado los medios españoles debido a que las autoridades fiscales determinaron que sí será juzgada por un presunto fraude que implica el no haber declarado 15 millones de dólares, los cuales hizo mientras trabajó en España, a lo que ella aseguró, en ese momento su residencia estaba en Bahamas, no en el país europeo; sin embargo, éste no sería le único problema pues ahora, su relación pende de un hilo pues aseguran, Gerard Piqué ya tiene a otra mujer.

Diversos medios locales aseguran que la pareja conformada por la colombiana y el jugador del Barcelona ya no están juntos pues la intérprete de Hips don't lie, Antología o Rabiosa, por mencionar algunos, lo descubrió con otra mujer, por lo cual optaron por estar separados en lo que se define si ambos seguirán juntos, pues cabe destacar, tienen dos hijos en común tras más de 10 años de relación.

Instagram @shakira

Esta información cobró fuerza luego de la difusión del más reciente episodio de un videopodcast titulado 'Mamarazzis’ donde dos periodistas resaltaron que hubo infidelidad por parte del jugador quien es 10 años menor que la cantante, lo que al momento, lo tiene viviendo en la casa que adquirió antes de formalizar su relación con la colombiana, inmueble que al momento ya no comparte ni siquiera con sus dos hijos.

Cabe destacar que ni el jugador o la cantante han desmentido o confirmado su separación; no obstante, algunos fans aseguran que esto no es reciente, pues en la letra de la canción Te Felicito, interpretada por la colombiana, ella plasmó lo que vive la pareja, ya que basta recordar, Shakira ha usado acontecimientos de su vida personal para escribir temas que se han convertido en éxitos internacionales.

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show", dice la canción de la colombiana.