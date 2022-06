Golpe a Andrea Legarreta: Amante de Erik Rubín reaparece en Televisa y hace íntima confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las amantes del pasado de Erik Rubín reaparece en los foros de Televisa para dar tremenda declaración sobre su vida íntima luego de destapar que tuvo un tórrido romance con el exTimbiriche pese a ser 14 años mayor que él. Se trata de la guapa actriz y cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso, quien destapó que el esposo de Andrea Legarreta fue más importante para ella que otras parejas de la talla de Julio Iglesias.

Fue en septiembre del 2021 que la artista de 64 años ventiló ante la prensa que tuvo un intenso encuentro con el esposo de la conductora del programa Hoy, lo que de inmediato provocó que medios cuestionaran a Legarreta para conocer su reacción ante este incómodo momento; como se recordará, tiene 22 años casada con Rubín y tienen dos hijas juntas, por lo que las palabras de María Conchita tal vez no caerían en gracia para la presentadora.

Tuvimos más... compartimos más (que con Iglesias), estaba yo haciendo aquí mi programa Picante, yo vivía aquí, fue muy tierno, muy talentoso (...) Me gustó mucho, pero enamorarme no. Para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, tiene que salir mucho tiempo con la persona, que compartir momentos. Para mí eso es enamorarse", mencionó sobre su breve amorío.

María Conchita Alonso

Este romance también fue confirmado por Rubín quien halagó profundamente a la cantante: "No veo dónde está la controversia, ella es una persona increíble, a quien quiero mucho, a todo dar, a quien quiero, una mujer guapa, la verdad increíble", comentó. Y aunque se esperaba la peor de las reacciones de Andrea, ella lo desmintió ante la prensa: "Sí supe que hubo ahí como una especie de romance... No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe, y ¿quién no?, si las mujeres también éramos fans de María Conchita y hasta la fecha es una mujer bella y encantadora, yo no me ofendo, ni me siento mal, al contrario".

Erik Rubín y Andrea Legarreta

Y tras las recientes declaraciones en las que se dice que fue ella la que le prohibió a su esposo irse de gira al Perrísimas Tour con otras exnovias de Rubín (Alejandra Guzmán y Paulina Rubio), además de admitir que sí han considerado el divorcio y han tenido crisis de pareja, pero han salido adelante. Luego de que el escándalo con María Conchita Alonso, ahora es ella quien reaparece en Televisa y hace tremendas declaraciones ¿sobre Erik Rubín?

No, sino que la también actriz acudió como invitada al programa De Noche con Yordi Rosado, el cual se transmite por Unicable, con las integrantes de Las Grandiosas: Dulce y María del Sol. Una vez que dieron detalles de sus presentaciones y el concepto del espectáculo, María Conchita dejó boquiabiertos a todos al hablar de su intimidad, pues decidió contar cómo fue su primer amor ¡y su primera vez!

Estaba yo enamoradísima, de mi primer amor... así wow. Esque fue muy cómico (...) era muy jovencita y por lo tanto, nunca tuvimos relaciones. Pasan los años, se casó varias veces y nos volvimos a ver, nos dimos unos besitos pero se me fue toda la onda. Ya no tenía ganas. Yo tenía 15 años entonces yo me esperé a los casi 19, por eso gocé tanto después", reveló.

Aunque no habló de Rubín directamente, dejó claro que después de lo que pasó, durante el resto de su vida le ha dado rienda suelta a su vida íntima, lo que incluye al cantante ya que forma parte de su pasado.

Fuente: Tribuna