Golpe bajo: Tras insultar a Belinda, exhiben íntimo secreto de Christian Nodal y filtran VIDEO

Ciudad de México.- Al parecer la guerra entre Belinda y Christian Nodal no solo los incluye a ellos, pese a que la ruptura fue entre los dos. Y esque al pleito mediático se han sumado fanáticos, quienes han defendido a capa y espada a sus ídolos, ya sea que se trate de la española o el mexicano. En medio de rumores de una posible "venganza" de parte de Belinda por el golpe bajo que le hizo Nodal en Twitter hace unas semanas, ahora se filtra un íntimo video del pasado de Christian y las redes lo destrozan.

El control de los daños de esta guerra de dimes y diretes ha sido prácticamente imposible. Aunque todo parecía tranquilo luego de que el cantante anunciara en febrero que habían decidido poner punto final a su compromiso matrimonial, la separación entre ambas estrellas ha seguido dando de qué hablar y ninguno se ha quedado con las manos cruzadas, mucho menos sus seguidores que han acudido a drásticas medidas para defender a cada uno, aunque en realidad no haya un culpable en concreto.

Instagram @nodal

Uno de los primeros golpes lo habría dado la exsuegra del sonorense, doña Belinda Schüll, quien mandó varias indirectas (muy directas) en redes sociales contra el ex de su hija e incluso llegó a poner 'Like' y aplaudir el comentario de una fan de Beli que llamaba "naco" al intérprete de Adiós amor, además de comentar que la española nunca debería volver con él. Esto terminó por hacer explotar al artista de 23 años, quien no dudó en filtrar una conversación con su exprometida y ventilar que sus padres la habían dejado sin nada.

Aunque se defendió principalmente de su exsuegra, el cantante también exhibió el lado más oculto de la protagonista de Bienvenidos a Edén, pues la dejó ver como una interesada, ya que en el chat ella le pedía dinero y al no complacerla, ella presuntamente le escribió que le había "arruinado la vida". Aunque la rubia se ha mantenido en silencio y solo se limitó a decir que lo que publicó Nodal eran "tonterías", conductores de Chisme No Like afirmaron que ella, su madre doña Belinda Schüll y su equipo presuntamente estarían alistando su supuesta "venganza".

Twitter @elnodal

Tanto Elisa Beristain como el argentino Javier Ceriani comentaron que la artista supuestamente planea hacer quedar mal a su ex luego de lo que habló de ella, dando información a medios de espectáculos mexicanos y contando con el supuesto apoyo de una televisora, aunque esto solo permanece en calidad de rumor hasta ahora. No obstante, esta semana empezó a circular en redes un video del pasado de Nodal que dejó a todos boquiabiertos y le ha traído duras críticas contra su físico.

Todo empezó en TikTok, cuando se filtró un clip del sonorense antes de ser famoso, cantando en el que se rumora fue su lugar de trabajo: una conocida tienda departamental, de las más populares en México, en su natal Sonora. Nodal aparece irreconocible: sin tatuajes, con una vestimenta muy sencilla, sin joyas y mucho más delgado, cantando el que sería su mayor éxito y con el que se volvió famoso: Adiós amor. El video fue compartido en el programa Me lo dijo Adela, donde los conductores comentaron que sería de alrededor del 2015 o 2016, cuando el intérprete tenía apenas 17 años.

Nodal cuando trabajaba en el corporativo de Coppel antes de Belinda", escribieron en el clip difundido en TikTok.

El clip se volvió viral luego de que lo filtraran, pues su evolución dejó en shock. Aunque luce completamente diferente, su talento es indiscutible y al fondo se pueden escuchar halagos de sus compañeros de trabajo. Incluso, uno de ellos hasta dice en broma y entre risas: "A La Voz México", algo que se volvería realidad pues en 2020 fue juez del reality show (y ahí empezó su romance con Belinda). Aunque muchos aplaudieron su potente voz, el video le resultó perjudicial, pues de todo lo que hablaron fue su apariencia.

Aunque a sus 23 años Nodal es de los intérpretes de regional mexicano con más éxito, premios y reconocimiento en la actualidad, no pudo salir bien librado de este video, pues algunos además de burlarse, lo tundieron por haberse "echado a perder" con el look que presume ahorita. El video hasta ahora acumula millones de reproducciones en la plataforma, la mayoría con comentarios negativos al intérprete solo por su cambio físico. ¿Será que lo filtró Beli o su equipo? Se desconoce, sin embargo, habrá que esperar para ver cuál es la nueva polémica de los dos cantantes, ya que al parecer están a la orden del día.

Fuente: Tribuna