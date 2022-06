Luto en Televisa: Protagonista de novelas sufre trágica muerte y famosos le dan el último adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Famosos de Televisa se visten de luto luego de que una querida protagonista de telenovelas sufriera una trágica muerte y la comunicara a través de redes sociales. Se trata de la actriz Claudia Martín, quien comunicó el sensible fallecimiento de un ser querido: su abuelita, a quien despidió con conmovedoras palabras y tiernas fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram.

Luego de pasar unas vacaciones de ensueño por Europa y terminar con éxito la telenovela Los ricos también lloran, la actriz de telenovelas de Televisa como Amar a muerte, Fuego ardiente y Como tú no hay dos, expresó que está de luto por la lamentable muerte de su abuela, a quien despidió con una recopilación de imágenes inéditas de su infancia. La exesposa del productor Andrés Tovar además escribió un desgarrador mensaje para expresar su dolor.

La mexicana de 32 años mencionó que la noticia le resultó muy inesperada, pese a que en el pasado ya había considerado que su partida podría ocurrir: "Siempre me imaginaba este día... en diferentes escenarios y momentos... hoy llegó el día y no lo vi venir… hoy recibo la noticia de que ya no estás en este plano, que has decido descansar en paz... mi Maruquita hermosa. Tan especial que eras (no por ser mi abuela) te ganaste el cariño de toda la gente que te conoció", escribió.

Martín agregó: "Ahora eres otro angelito para mí y sé que desde donde estás me cuidas y me guías a partir de hoy por siempre y para siempre. Naciste en el mes de las flores y te fuiste en su último día!!! hoy más que nunca entiendo el significado tan especial que tienen en mi vida. Descansa en paz viejita Marrruquita, gracias por esa última semana a tu lado que nos recibiste con tanta alegría y amor en tu casa; ¡soy y seré tu niña por siempre!".

Su luto rápidamente provocó comentarios de varios actores y actrices de Televisa, quienes han sido sus compañeros de telenovela y le brindaron apoyo en estos momentos difíciles. Famosos que también le dieron el último adiós fueron Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Rubén Sanz, Estefanía Hinojosa, Henry Zakka y Christian Ramos. Además, su novio, el actor Hugo Catalán también le expresó todo su apoyo a la actriz en los comentarios.

"Lo lamento mucho!! QEPD tu abuelita", "Te abrazo", "Abrazo fuerte, Clau", "Te mando un fuerte abrazo Clau". "Que sea tu guía siempre", "Un angelito más en el cielo", fueron algunas de las muestras de cariño y condolencias que le enviaron a la artista originaria de Oaxaca, además de que sus fanáticos también le brindaron sensibles palabras por su pérdida, además de enviarle mucha fuerza a su familia.

