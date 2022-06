Odalys Ramírez abandona foros de Televisa por delicada razón y Paola Rojas presenta a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora de Televisa Paola Rojas tiene bastante preocupados a sus miles de admiradores y fans debido a que tiene un par de días sin aparecer en los programas del canal de Las Estrellas Al Aire con Paola y Cuéntamelo YA!. La mañana de este miércoles la periodista Paola Rojas por fin rompió el silencio y confirmó la delicada razón por la que Oda no ha ido a trabajar al noticiero.

Ni la mañana de los días lunes y martes ni tampoco hoy miércoles 1 de junio la esposa del conductor Pato Borghetti se hizo presente en el telediario matutino de Televisa y la producción tuvo que llamar a su reemplazo. La conductora que ha ocupado el lugar de la también modelo mexicana durante su sección de espectáculos ha sido nada más y nada menos que la guapísima Ximena Cervantes.

Por su parte, Ramírez no ha hecho ninguna declaración sobre su ausencia en Al Aire con Paola y Cuéntamelo YA!, sin embargo, sí desató la preocupación de sus seguidores con una reciente publicación que hizo en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la bella presentadora de 37 años publicó una selfie en la que aparece luciendo muy poco maquillaje pero lo que más llamó la atención fue lo que escribió al lado de la imagen.

'Nunca es más oscuro , que cuando va a amanecer'... dijo alguien alguna vez", escribió la esposa del presentador de Venga la Alegría.

Los fieles admiradores de Odalys de inmediato sacaron sus conclusiones con este misterioso post pues consideran que el texto antes mencionado hace referencia a que atraviesa un difícil momento. Sobre todo porque varios colegas del medio como las actrices Sharis Cid, Sandra Echeverría y su compañera Cynthia Urías le enviaron mensajes de aliento y le desearon ánimos.

Pero por fortuna, hace algunos momentos Paola Rojas por fin aclaró porqué Odalys no se ha presentado en su noticiero. ¿Los ejecutivos la despidieron? No, la periodista de 45 años confirmó que efectivamente su compañera atraviesa por un problema de salud pero no dio muchos detalles y solo se limitó a decir que la especialista en farándula estaba enferma y eso le impedía presentarse a trabajar. No obstante, sí aprovechó las cámaras de Televisa para desearle una pronta recuperación.

