Olivia Collins revela el problema de salud que la hizo salir de 'Las estrellas bailan en Hoy'

Ciudad de México.- Olivia Collins tuvo una destacada participación en la sección musical Las estrellas bailan en Hoy, donde aceptó el reto para demostrar que a sus 64 años de edad todavía tienen mucha energía. Sin embargo, el pasado viernes anunció su sorpresiva salida por voluntad propia, debido a que "respeta el escenario" y por cuestiones de salud no podía continuar.

Ante esta decisión personal, la actriz fue tomada por la producción del programa Hoy como la eliminada de la cuarta semana de competencia, dejando a salvo a las parejas que luchaban por su permanencia en el reality show de Televisa. Olivia dio algunos detalles sobre el padecimiento que la alejó del show mientras se despedía de quienes fueron sus compañeros.

Sobre su salida la artista mexicana se dijo triste, pero con la satisfacción de que disfrutó la experiencia que se convirtió en todo un reto para ella: "Me da tristeza porque me gustó, me puso muy contenta, muy enérgica, muy bien. Sin embargo, creo que también es momento de darme una pausa, de dejar esta energía y darle un descanso a mi cuerpo. Lo merezco".

Olivia De la Orta Colin, su nombre real, agregó que el problema que la aqueja es el vértigo, el cual sufre desde que tenía 20 años y que se dispara por estrés, lo cual hace que pierda el equilibrio porque los nervios del oído se inflaman: "No soy doctora, pero entiendo que es una manera en la que el cuerpo drena el estrés. No se te quita nunca, lo vas a tener toda la vida, tienes que aprender a pararte, a sentarte, a poner la vista en un punto, a no dar vueltas, y bueno, también hay una medicación para poder tener estabilidad".

Esto también viene del oído, yo tengo un problema ahí, por eso se dispara más. Es un problema muy delicado, y hay ejercicios para poder nivelarte, pero en el reality es imposible hacerlo, porque son vueltas, cargadas… A pesar de que yo lo tenía controlado (el vértigo), me volvió en los ensayos, luché con ello, pero es algo que va más allá. No podía mantener el equilibrio, me iba de lado", expresó.

La estrella de cine y televisión afirmó que tiene problemas de audición y ha llegado a usar aparatos para mejorar esa situación, pero no de manera permanente. Asimismo, dijo que su doctor le pidió descansar: "Me pusieron dieta blanda, sin sal, porque además, el estrés que padezco fue lo que me detonó, nuevamente, el vértigo. Y aunque tomé un medicamento, que es una maravilla, me debilité, y a la hora de la vuelta me fui. Hay que hacer yoga y mantener un equilibrio".

Fuente: Tribuna