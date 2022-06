"Tremenda p...": Laura Bozzo hunde a dos exactrices de Televisa dentro de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora Laura Bozzo nuevamente generó tremendo escándalo dentro de La Casa de los Famosos y es que la peruana se ha vuelto una de las celebridades más controversiales de la segunda temporada de este reality. Hace algunas horas los televidentes y seguidores de Telemundo fueron testigos de una fuerte pelea entre ella y dos famosas exactrices de Televisa.

En esta ocasión la creadora de la frase 'Que pase el desgraciado' arremetió en contra de la actriz Natalia Alcocer, quien se hizo famosa gracias a un programa que condujo en Canal 5 y además por haber participado en el reality de TV Azteca Survivor México durante el pasado 2021. ¿La razón del pleito? A Laura no le gustó que Luis 'Potro' Caballero fuera el tercer eliminado de la casa más polémica de la televisión.

Laura Bozzo se peleó con Natalia Alcocer/ Fuente: Internet

En las redes sociales se volvió viral una grabación en la que la expresentadora de Laura sin censura de Unicable en la que exige que Alcocer ya no continúe durmiendo en la habitación que comparten y aunque la joven actriz acepta su propuesta para evitar futuros pleitos, a ella no le gustó que la tildara de 'vieja': "Ya estoy hasta la mad... ya se lo dije a la señora, que saque sus cosas del cuarto, porque ¿ella o yo?".

No se preocupen, no se deben de poner en esa situación de decidir entre la señora y yo, ella ya es una señora de edad, de verdad que yo no tengo ningún problema", respondió la exsobreviviente.

Estas palabras bastaron para que Bozzo explotara y frente a todos los integrantes de 'La Casa' tildó a Natalia de ser una cualquiera: "Tú a mí no me vas a decir señora de edad, me estás discriminando, yo no me he robado el marido de nadie, yo nunca he sido pu... ni me he robado el marido de nadie como tú, tremenda put..., vieja tu madre, a mí no me vas a decir nada ¿ok?, que se vaya".

Fuente: Tribuna, Twitter @lacomadritaof2 e Instagram @sueltalasopatv