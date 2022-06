VIDEO: Johnny Depp gana millonario juicio por difamación; reacción de Amber Heard deja sin palabras

Comparta este artículo

Virginia, Estados Unidos.- Tras seis semanas de juicio tras la demanda por difamación que interpuso Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, en las que hubo fuertes testimonios, evidencia y más de un escándalo, el jurado alcanzó finalmente un veredicto, el cual determinó este miércoles 1 de junio que la actriz perdió la demanda y deberá pagarle 15 millones de dólares al artista.

Tras revelar públicamente íntimos secretos de su matrimonio y exponer una de las partes más privadas de sus vidas ante especialistas de salud, abogados, el jurado y el público en general, la expareja finalmente podrá poner punto final a su batalla legal y a su capítulo juntos. El jurado determinó, sin duda alguna, que Amber Heard sí incurrió en difamación contra el actor por el artículo en el que lo acusó de violencia doméstica. Desde 2016, la actriz de Aquaman sostuvo que Depp presuntamente abusó físicamente de ella durante su relación, la cual empezó en 2011 en el set de The Rum Diary (Diario de un seductor) y culminó en matrimonio, el cual apenas duró más de un año.

Depp no estaba presente en la Corte, pues voló a Londres por una presentación sorpresa durante el fin de semana con Jeff Beck, pero Heard pudo ser vista en el lugar mientras leían el veredicto. La reacción de la actriz en la transmisión en vivo dejó sin palabras, pues no despegaba la mirada de la mesa, volteando en todo el tiempo hacia abajo. Aunque en varias ocasiones se apreció que Heard estaba conteniendo las lágrimas, no tuvo otra reacción más que no voltear a la jueza.

Amber Heard y su reacción durante el veredicto

Como se recordará, Depp demandó a su exesposa por 50 millones de dólares bajo el concepto de difamación, debido a un artículo que ella escribió en 2018 en el cual se definió como una víctima de violencia doméstica; aunque no dijo su nombre, el equipo de Johnny sostuvo que claramente hablaba de él. Por su parte, ella lo contrademandó por 100 millones de dólares, también alegando difamación, asegurando que su ex y su equipo legal la llamaron mentirosa y la acusaron de hacer falsas declaraciones de abuso.

Después de 27 días de juicio, un jurado civil conformado por siete personas llegó a su decisión este miércoles en Fairfax, Virginia, manifestando que la actriz incurrió en mentiras sobre actos violentos durante su relación sentimental con Depp, por lo que deberá pagarle 15 millones de dólares, sin embargo, ella no será la única que deberá pagar. El jurado también determinó que hubieron detalles de parte del equipo de Johnny Depp que no fueron ciertos, por lo que él tendrá que pagarle a ella 2 millones de dólares.

Pese a este fallo, hay abogados que señalan que la jurisdicción de Fairfax no era viable, dado que ambos tienen su domicilio en California, por lo que consideran que el perdedor, en este caso Amber, podría anular el juicio, y no descartan que el juicio de Depp contra Heard se repita. De acuerdo con Law&Crime, el juicio entre la expareja ha sido de los más observados por los internautas, convirtiéndose en el "juicio del siglo". En YouTube ha captado 428 millones de espectadores, superando así la cifra del Super Bowl del pasado mes de febrero.

La reacción de Heard

