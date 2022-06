Adiós Televisa: Tras 21 años al aire, producción confirma que Andrea Legarreta abandona 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la producción del matutino Hoy confirmó que la famosa conductora Andrea Legarreta dejaba el programa en el que lleva trabajando más de 21 años y que le hace la competencia a Venga la Alegría en TV Azteca. Como se sabe, la esposa del cantante Erik Rubín es una de las celebridades más aclamadas de todo Televisa, empresa a la que se integró hace más de tres décadas.

Andy empezó su carrera en la televisora de San Ángel cuando era una jovencita y sus primeras oportunidades laborales fueron en la actuación. Realizó exitosas telenovelas como Carrusel (1989), Simplemente María (1989-1990), Baila conmigo (1992) y Alcanzar una estrella I y II, donde conoció a su famoso marido, y posteriormente se convirtió en conductora de proyectos como Ombligo club (1995), Cómplices en familia (1996) y Hoy Mismo (1997).

Fuente: Instagram @andrealegarreta

Pero sin duda alguna el mayor acierto de la capitalina de 50 años fue integrarse al elenco del matutino de Las Estrellas desde que comenzó sus transmisiones. Y aunque ha dejado el programa en varias ocasiones, sin duda alguna ella es uno de los pilares más importantes y no por nada lleva más de 21 años al aire. En alguna ocasión 'La Legarreta' declaró que sí había pasado por su cabeza la idea de abandonar definitivamente Hoy.

En una reciente entrevista con los conductores de Con Permiso, la conductora dijo que estuvo a nada de abandonar el programa cuando era producido por Roberto Romagnoli (2008-2009): "Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona... de Romagnoli. No me gustaba ni el trato hacia su gente, varias cosas. y bueno pues, dije: 'el programa no tendría porque cambiar por mí, soy un elemento más'", comentó.

Tras estas fuertes confesiones, ahora se sabe que Andrea puede dejar la emisión matutina de Televisa cuando quiera pues ella no teme empezar de cero. Durante la mañana de este viernes 10 de junio la querida presentadora desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que salió del aire de un momento a otro y la producción de Hoy confirmó que efectivamente, ella había decidido irse antes de culminar la transmisión.

A través de la cuenta de Twitter del programa anunciaron que "Andrea Legarreta tuvo que irse del programa" y que lamentablemente no pudo culminar con su participación en el panel de críticas del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Sí, aunque Andy sí había calificado a la primera pareja, cuando llegó la segunda ella ya no se encontraba en su silla y solo estaban Latin Lover, Ema Pulido y Albertano. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce porqué razón la conductora tuvo que dejar de emergencia el proyecto.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy