Alejandro Fernández manda conmovedor mensaje tras concierto en Guatemala: "Sí les pudiera contar"

Comparta este artículo

Guatemala, Guatemala.- A pocos días de que Vicente Fernández cumpla 6 meses de haber perdido la vida, su hijo, 'El Potrillo' continuó adelante con su gira de conciertos: "Hecho en México", en Latinoamérica, misma que según sus propias publicaciones en redes sociales ha resultado todo un éxito en los lugares en los que se ha presentado. Su último destino fue en Guatemala, desde donde el intérprete de 'Nube viajera' envió un conmovedor mensaje.

Como muchos sabrán, el pasado 12 de diciembre, Alejandro Fernández sufrió un duro golpe, después de que su padre, 'El Charro de Huentitán' perdiera la vida, luego de que sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar colapsara como consecuencias del Síndrome de Guillain-Barré. Tras su fallecimiento, el cantante de 'Como quien quiere una estrella' se tomó algunas semanas en las montañas de Colorado, en Estados Unidos para vivir su duelo y retomar fuerzas.

Concierto de Alejandro Fernández en Guatemala

Créditos: Twitter @alexoficial

Para el mes de febrero, Alejandro Fernández regresó a los escenarios con la gira anteriormente mencionada, en la que cual ha enfocado la mayor parte de su atención, dividiendo su tiempo entre el trabajo y pasar tiempo con sus adoradas nietas Mía y Cayetana, quienes a su corta edad se convirtieron en las gobernantes de su corazón, hecho que el intérprete no para de presumir a través de sus redes sociales.

Este viernes, 10 de junio, el cantante de 'Me dediqué a perderte' anunció que su último concierto en Guatemala había sido todo un éxito, pero principalmente centró su completo agradecimiento al público, quienes no dejaron de inundarlo de su buena energía, misma que lo ayudó a "iluminar" su vida, tal y como el propio Alejandro Fernández mencionó en su última publicación en Twitter, donde no hizo más que agradecerle a los asistentes a su show.

Si les pudiera contar lo que siento cada vez que bajo de un escenario... La energía que me dejan en cada show alcanzaría para iluminar la noche más oscura. No podría estar más agradecida con todos ustedes. Siempre en mi corazón, Guatemala", declaró el cantante

Alejandro Fernández manda tuit a sus fans de Guatemala

Créditos: Twitter @alexoficial

Cabe señalar que Alejandro Fernández tendrá meses ajetreados para el resto de este 2022, según información de su propia cartelera, sus próximas presentaciones serán en El Salvador, Honduras y Costa Rica; después tendrá un descanso de dos meses y retomará para el 9 de septiembre, día que iniciará su gira en Estados Unidos, en este país se realizarán cuatro conciertos más en: Tucson, Ontario, Temeluca y dos más en Las Vegas.

Fuentes: Tribuna, Twitter @alexoficial