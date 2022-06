Así fue la boda de Britney Spears y Sam Asghari en su mansión en California; incluyó un Rolls Royce

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- La denominada 'Princesa del pop', Britney Spears, por fin contrajo matrimonio con su novio, el entrenador Sam Asghari a quien conoció en 2016 y con quien se comprometió en septiembre del 2021, en el marco en que la cantante luchaba por eliminar la tutela de su padre, por lo que una vez que obtuvo su libertad, no tardo en organizar la fiesta a la que acudieron celebridades como Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore o Paris Hilton, por mencionar algunos.

Filtran aspectos de la boda de Britney Spears. Foto: The New York Post

Fue el portal TMZ el encargado de revelar que la pareja estaba alistando los últimos detalles de este enlace al que además, no estuvieron invitados ni los padres de la intérprete de Toxic o su hermana menor, Jamie Lynn con quien ha tenido roces desde hace años; sin embargo, sí se reveló la lista de los invitados más importantes a este enlace matrimonial que, pese a ser en la casa de la también bailarina, no omitió lujo y glamour.

Britney Spears, quien si usó un vestido de novia en tonos claros, ya había estado casada con Jason Alexander con quien dijo "sí, acepto" en 2004 tras un viaje a Las Vegas, personaje que incluso logró ingresar a la mansión de la cantante y tras ello, fue detenido; no obstante, el enlace duró solo 55 horas pues fue anulado bajo el argumento de no haber firmado un acuerdo prenupcial, motivo que fue dado por la madre de Britney, Lynne.

Filtran aspectos de la boda de Britney Spears. Foto: The New York Post

"Me dijeron que si firmaba la anulación, nos dejarían continuar con nuestra relación y si nos sentíamos igual en seis meses, entonces nos podríamos casar de la forma correcta", reveló a los medios el exesposo de Britney Spears.

Luego de ese matrimonio furtivo, el segundo enlace fue con Kevin Federline en el mismo año, relación que le dejó a la cantante dos hijos y un complicado divorcio. Ahora, parece que el matrimonio con el iraní de 28 años de edad es muy diferente a los que había experimentado pues ambos presumieron abandonar la fiesta a bordo de un Rolls Royce de lujo con vestiduras en cuero rojo mate, adornado de flores y con un letrero que lucía la frase 'recién casados', mientras el novio usaba una camiseta con brillos donde se leía “Britney y Sam”.

Filtran aspectos de la boda de Britney Spears. Foto: The New York Post

"Realmente queríamos hacer de esto un momento pequeño y hermoso con familiares y amigos. Queríamos colores cálidos y femeninos, incluidos rubor, blanco, crema y dorado, y muchos tonos variados de rosa, rubor y rojo”, declaro la cantante.

Filtran aspectos de la boda de Britney Spears. Foto: Shutterstock

Invitados de lujo

Algunas de las personalidades que fueron testigos del tan esperado enlace matrimonial son: la diseñadora de modas, Donatella Versace; la actriz y conductora Drew Barrymore; la empresaria Paris Hilton; Selena Gomez y hasta la cantante Madonna con la que Britney Spears, en conjunto con la cantante Christina Aguilera, protagonizó en 2003 un icónico momento durante una entrega de premios MTV pues la ‘Reina del Pop’, mientras interpretaba el tema Hollywood, besó a ambas sacudiendo a la prensa internacional, momento que les pasado jueves 9 de junio as cantantes no dejaron pasar en el día más esperado por Spears.

A través de las redes sociales, se viralizó el momento en que Madonna volvió a besar a Britney Spears pero ya no de la manera en la que lo hizo sobre el escenario; sin embargo, en esta ocasión, el beso fue mejor aceptado pues ya no había tomado por sorpresa a la audiencia y se tradujo más como la felicitación de la cantante a Spears quien, pese a no contar con la presencia de sus hijos, ha estado disfrutando el momento de retomar las riendas de su vida.

Foto: Twitter @BritneyTheStan

