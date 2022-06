Con la mitad del rostro paralizado, Justin Bieber revela que padece síndrome de Ramsay Hunt

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Justin Bieber reveló que pasará un tiempo alejado de los escenarios, luego de que por medio de un video confesara que padece el síndrome de Ramsay Hunt, por el cual la mitad de su rostro está paralizado, mismo que le afectó un nervio en el oído. En el clip que compartió en redes sociales, el canadiense de 28 años es visto sin poder parpadear con un de sus ojos y sonriendo con un lado de su boca.

El intérprete de 'Baby’', quien hace unos días estuvo ofreciendo un concierto en la Ciudad de México, aseguró que se trata de un asunto “bastante serio”, por lo cual se tomará un tiempo de su carrera para recuperar su salud: "Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al 100 por ciento para poder hacer lo que vine hacer desde que nací", manifestó.

Bieber explicó que por el momento realiza ejercicios faciales que le ayudarán a mejorar su condición, por lo que explicó a sus fans que deberán esperar un poco más para verlo de vuelta en un escenario: "Los amo, gracias por ser pacientes conmigo y voy a mejorar, estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad solo que el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien, espero y confío en Dios, confío en que todo sea por una razón, no estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar. Los amo, paz".

Cabe mencionar que hace unos días, el cantante canceló tres conciertos en su natal Canadá; en su momento explicó que esto ocurrió debido a indicaciones médicas y que debía descansar. Justin pidió a sus 'beliebers' lo mantuvieran en sus oraciones. Hace unos días, el pasado 25 de mayo, Bieber reunió a más de 57 mil mexicanos en su concierto, quienes cantaron a todo pulmón sus mejores éxitos como 'Somebody to Love', 'Hold On', 'Where Are Ü Now' y 'Yummy', entre muchos más.

Muchas gracias, estoy muy agradecido de estar aquí, este es el mejor lugar en el que podría estar", manifestó a todos los asistentes al concierto en la Ciudad de México. "Tengo que decir te amo, te amo, te amo, con todo mi corazón", expresó Bieber en español, pronunciando las últimas palabras que, de acuerdo con el mismo joven canadiense, acababa de aprender.

Fuente: Tribuna