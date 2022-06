¿Empeoró? Silvia Pinal estremece por su extraña actitud en VIDEO de TV Azteca: "Ya la perdimos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la polémica por sus problemas de salud y la cancelación de la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, la primera actriz de Televisa Silvia Pinal reaparece ante los medios de comunicación y cuenta sobre cómo fue reunirse con su bisnieta Michelle Salas, además de que ya tiene su propio día en Las Vegas, Nevada; no obstante, lo que llamó más la atención fue su comportamiento, pues dividió opiniones en redes y otra vez preocupó a sus fanáticos.

Como se recordará, cuando se anunció que regresaba a los escenarios hace algunos meses luego de que en diciembre fuera hospitalizada por problemas cardíacos y se descubriera que se contagió de Covid-19, 'La Pinal' fue captada en silla de ruedas luciendo desorientada y casi sin poder hablar o hasta sostener su cabeza, lo que de inmediato encendió alarmas. Tras salir de la puesta en escena debido a críticas del público a su familia y audios filtrados del productor Iván Cochegrus, todo parecía ir mejor.

Silvia Pinal cuando hacía 'Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!'

Silvia fue vista hace algunos días y se vio mucho mejor de salud, pues cambió de médico. Sin embargo, ahora llama mucho la atención la manera en la que respondió a cuestionamientos de la prensa durante un evento celebrado en su domicilio para recibir el documento que avala que el día 3 de marzo se celebrará el Día Silvia Pinal en la ciudad de Las Vegas, además de que también reveló algunos detalles de su encuentro con su bisnieta Michelle Salas, hija de su nieta Stephanie Salas y Luis Miguel.

Silvia Pinal y Michelle Salas

Tras recibir el reconocimiento donde señala que la reconocida presentadora tendrá la misma distinción al igual que figuras como Elvis Presley, Frank Sinatra, Vicente Fernández y Juan Gabriel, doña Silvia bromeó con la prensa y dijo: "Me siento que ya, bueno... bueno ya me senté...". Como se recordará, el pasado 3 de marzo, ella recibió varios reconocimientos debido a que fue homenajeada por parte del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, pero en esa ocasión no pudieron entregarle el título que avala que ese día se instauró con su nombre en ese lugar.

Por tal motivo, el representante de las autoridades en dicha entidad puntualizó en esta ocasión: "El Congreso del Estado de Nevada, conjuntamente con las autoridades, Las Vegas, El Paseo de las Estrellas, que estuvo impulsando siempre y que es un honor para nosotros estamos aquí para entregar el documento oficial, es una proclamación, porque su día Silvia Pinal, el día que quedó oficialmente decretado por las autoridades aquí tenemos el documento con el sello", dijo.

La actriz de 91 años de edad luego dejó a todos perplejos pues empezó a hablar en francés. "Tre (muy) feliz", dijo. Y aunque para algunos esto fue producto de su sentido del humor, para otros fue algo extraño. Posteriormente, al escuchar el nombre de Michelle, la matriarca de la dinastía Pinal recordó que se reunió con la joven y contó: "Ah... Michelle... ¿dónde está Michelle?", preguntó y el reportero de Ventaneando de TV Azteca, quienes estuvieron para entrevistarla, le informó a la primera actriz que "vino antier, que fueron a cenar y todo, ¿cómo fue ese encuentro?", y ella respondió:

Fue un encuentro fantástico. Es una niña preciosa, guapa, simpática, rica, es rica ella".

Acto seguido, una reportera le recordó que alguna vez ella dijo que su bisnieta es su consentida, y asegurando que sigue pensando lo mismo, solo replicó que sí lo es "porque se me dio la gana". Finalmente, doña Silvia ya no dio más detalles y contestó en francés el resto de las preguntas, aunque apenas decía algunas palabras que no tenían mucho sentido y no respondían correctamente a lo que le cuestionaban. Incluso, en un punto contestó: "Mamma Mía", que es italiano.

"Mami, mamacita... ya no estés de bromista, ya háblales bien", le dijo algo molesta su hija Sylvia Pasquel, quien estaba detrás de ella, y doña Silvia contestó: "Yo no estoy de bromista, ando seria", sin embargo, al preguntarle la prensa sobre qué opinaba del reconocimiento en Las Vegas, siguió mezclando el italiano con el francés, hasta que finalmente les dijo a los reporteros que le imploraban hablar español: "Estudien", para que le entendieran.

Y aunque para muchos esto solo fue parte de su sentido del humor y hasta destacaron que fue "muy inteligente" por así evitar responder directamente todo lo que preguntaba la prensa, hubo opiniones divididas pues la gran mayoría expresó su preocupación por la actriz de nueva cuenta, ya que sostenían que esto más bien parecía ser resultado de su avanzada edad y los problemas de salud que ha sufrido desde el año pasado.

"Ya se le va el avión", "Que mal que la expongan de esa manera", "Pobre, ya la perdimos", "No creo que fuera por sentido del humor, yo creo que se le fue la onda", "Lo que decía no tenía sentido", "Ya déjenla en paz, que disfrute lo que trabajó", "Qué ridiculez", "No le festejen a la señora, ella no estaba jugando, ¿no se dan cuenta que ya le está fallando la mente?", reclamaron usuarios en los comentarios, sin embargo, sus hijos han informado que está bien de salud y que su madre es quien pide seguir activa públicamente.

Fuente: Tribuna