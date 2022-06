¿Falsa y envidiosa? Tras hundirla en audio, actriz de Televisa deja helados al exhibir a Lucero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Gaby Spanic, quien una vez más será coronada como reina de la comunidad LGBTTI el próximo 25 de junio, rompió el silencio tras haber despotricado contra Lucero en unos audios filtrados en el 2019. Como se recordará, la venezolana llamó a la 'Novia de América' una "envidiosa" y contó que nunca se llevó bien con la protagonista de telenovelas como Lazos de amor, Alborada y Chispita.

Ahora, en una conferencia de prensa para anunciar la marcha del Orgullo Gay en la CDMX, Gaby habló de las diferencias que ha mantenido con no solo Lucero, sino también la exMiss Universo Alicia Machado, y respondió a la posibilidad de una reconciliación con ambas. La actriz de La Usurpadora dejó en shock al hablar de la ex de Mijares, dejando a todos boquiabiertos. ¿Volvió a arremeter contra ella? No, todo lo contrario, pues ahora solo tuvo buenos comentarios sobre la artista mexicana.

Lucero y Gaby Spanic en 'Soy tu dueña' en 2010

Spanic sorprendió al revelar que ese pleito ya es cosa del pasado y no tuvo nada más que halagos por Lucero, quien en su momento mencionó que ella no tenía idea de que Gaby no la soportara, pues siempre tuvieron una relación cordial y la venezolana era una compañera "muy dulce". En una entrevista retomada para el programa radiofónico Todo para la Mujer de Maxine Woodside, al escuchar las preguntas sobre la intérprete de Electricidad, Gaby mencionó:

Lucero es una señorona, yo la quiero muchísimo, y la admiro como actriz y como profesional".

Como se recordará, en el 2010 Gaby Spanic y Lucero trabajaron juntas en la telenovela Soy tu dueña, donde dieron vida a la villana y a la protagonista y a partir de esos momentos comenzaron los rumores de que su rivalidad en la pantalla habría traspasado a la vida real. Esto se confirmó en 2019 cuando se filtró un audio donde la venezolana criticaba a su colega. Gaby admitió que la traicionaron y quien creía que era su amiga lo filtró a la prensa, pero defendió su postura y no creyó que Lucero de verdad la quisiera mucho como decía.

Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a jod... porque hasta videos han salido de la tele que ella esta allá y fue a abrazar a la niña en una fiesta, la 'Carita de ángel', y la niña como que hizo así con la mano, como que, 'ay no me la digas Lucero'. O sea, se le vio la actitud y ella trata de ser la más linda, la más 'nice' y la santa, y nadie le cree", se escuchaba en el audio.

No obstante, con Alicia Machado las cosas son distintas, pues luego de finalizar su participación en la primera temporada del reality de Telemundo La Casa de los Famosos, todo indica que las artistas no han podido limar asperezas, pues Gaby sostiene que ella fue la más afectada en este caso y que pudo decir muchas cosas pero se las guardó: "En esa experiencia la agredida fui yo, fui muy decente, como siempre lo he sido".

Por otra parte, Spanic confesó que por ahora no tiene novio, aunque recalcó que no aceptará a cualquier persona, pues tiene lineamientos muy específicos que busca encontrar: "Mi corazón lo ocupa Dios, mi hijo, la vida. ¿En qué tiempo corazón?... quiero un hombre sin prejuicios, sin complejo, que sea generoso en todos los sentidos (...) Me siento una mujer empoderada, una mujer realizada, una mujer agradecida con Dios y con la vida, con mi trabajo".

Finalmente, la venezolana aprovechó para desmentir los rumores de un posible retiro del mundo artístico, tal como se comentó en algunos medios de comunicación hace algunas semanas. Gaby reiteró que si bien sí ha pensado en alejarse de la actuación, no es confirmación y por ahora seguirá haciéndolo.

Eso a veces lo he pensado, pero pusieron la nota como si ya era una afirmación de mi parte, lo he pensado, pero no es que yo dije 'ya me retiro', no, lo he pensado", explicó.

Fuente: Tribuna