¿Fue infiel a Mayrín? Exhiben FOTO de Eduardo Santamarina en la cama con actriz de Televisa

Ciudad de México.- Vaya conmoción que causó una foto que circula en redes sociales en la que aparece el galán y villano de las telenovelas Eduardo Santamarina con la guapa venezolana Marjorie de Sousa en una situación bastante comprometedora, pues aparecen desde la cama. ¿Será que engañó a su esposa Mayrín Villanueva? No, pues aunque histrión sí sostuvo una relación extramarital, fue solo en la ficción con el personaje de la actriz en la telenovela La Desalmada de Televisa.

En el melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro, Marjorie dio vida a la villana 'Julia Torreblanca', amiga del personaje de Marlene Favela, quien en la trama está casada con el antagonista principal 'Octavio Toscano', a quien da vida Santamarina. 'Julia' y 'Octavio' son infieles a sus respectivas parejas a escondidas de todos, pese a que 'Julia' es la mejor amiga de 'Leticia Lagos de Toscano' (Marlene) y está casada con el personaje de Sergio Basáñez.

En una entrevista del año pasado para el matutino de Univisión Despierta América, la cual fue retomada por Las Estrellas, Marjorie cuenta cómo fue su participación en la telenovela: "Esa mujer viene de una familia rica. Su marido tiene muchísimo dinero pero tiene un pasado que es 'Octavio', que es el villano de la historia. Él está casado, ella también, pero resulta que la vida los pone de frente de nuevo y ahí entra el triángulo amoroso con Marlene y son muy cínicos los dos. En todos lados hacen el amor, en la alberca, el despacho, es un descaro", reveló.

Esas escenas les van a gustar porque hay escenas que no me hubiera atrevido a hacer tan fuertes y me ha tocado con 'Julia' hacerlas entonces... qué pena, pero bueno. Muy bonitas y muy cuidadas", le dijo Marjorie a la periodista Lourdes Stephen.