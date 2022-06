Luto en la TV: Muere querida actriz tras grave enfermedad; filtran sus últimos momentos con vida

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo se viste de luto tras confirmarse la sensible muerte de una reconocida actriz y cantante este jueves 9 de junio. Se trata de Julee Cruise, quien perdió la vida a los 65 años luego de una complicada y larga batalla contra el lupus. La artista estadounidense tuvo gran éxito en la música y en la actuación, sin embargo, es recordada por muchos por haber sido la voz de la canción principal de la serie Twin Peaks, Falling.

Esta icónica serie de televisión fue creada por David Lynch y Mark Frost y Julee, y siendo una importante colaboradora de Lynch, Julee cantó el tema principal compuesto por el talentoso músico italiano Angelo Badalamenti. Julee grabó cuatro álbums de estudio, sin embargo, también participó en la obra de Lynch Industrial Symphony No. 1, donde no solo cantó sino que también actuó al darle vida a 'The Dreamself of the Heartbroken Woman' junto a los famosos actores Laura Dern y Nicolas Cage.

Julee Cruise

Cruise apareció en Twin Peaks como uno de los personajes, pues tuvo una participación como una de las cantantes en el bar del pueblo. También estuvo en la película que fue un spin-off de la serie: Twin Peaks: Fire Walk With Me. La artista originaria de Creston, Iowa también fue incluida en Twin Peaks: The Return, la tercera temporada del show de Lynch, en 2017, 26 años después de que saliera la segunda. La serie se trata de un agente del FBI que es enviado a un pueblo ficticio del estado de Washington para investigar el asesinato de una estudiante.

El esposo de Cruise, Edward Grinnan, fue el encargado de anunciar su fallecimiento a través de su cuenta de Facebook con un conmovedor mensaje, en el que relató cómo fueron los últimos momentos de vida de la artista de 65 años, quien residía en Nueva York con su esposo y perros: "Julee dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ahora está en paz", escribió su marido, además de revelar que se fue yendo de este mundo mientras escuchaba su canción Roam (Deambular).

La puse a escuchar 'Roam' durante su transición. Ahora deambulará para siempre. Descansa en paz, mi amor", reveló Grinnan.

Facebook de Edward Grinnan

Aunque su esposo no mencionó cuál fue la causa de muerte de Cruise, la artista anunció en el 2018 que padecía lupus, una enfermedad autoinmune. Se sabe que la cantante padecía la enfermedad desde su juventud y llevaba toda la vida luchando contra esta, aunque no lo hizo público hasta 2018. Julee siempre será recordada por el gran éxito que alcanzó en Estados Unidos, Europa y Australia, además de que quedan para la posteridad sus discos Floating into the Night de 1989, The Voice of Love en 1993, The Art of Being a Girl en 2002 y, por último, My Secret Life en 2011.

Fuente: Tribuna