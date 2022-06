"Qué rara pareja": 'Ventaneando' destroza a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez; lo sacan del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque los rumores sobre una boda secreta entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez siguen muy fuertes, lo que ha desatado conmoción entre los fanáticos de la pareja, desde hace tiempo también hay especulaciones sobre su romance y la orientación sexual del cantante. Y esque en sus más de 6 años de relación, nunca han subido fotografías juntos ni se han dejado ver en algún evento públicamente. Por este motivo, un conductor de Ventaneando los exhibió y se les fue encima en vivo.

Todo pasó durante la transmisión de este jueves 9 de junio en el programa de espectáculos de TV Azteca, cuando conductores debatían las supuestas pruebas que confirmarían que los artistas ya estarían casados luego de que se fueran a España con sus dos familias y fueran captados recibiendo la bendición del Papa Francisco en el Vaticano. Como se recordará, Cynthia renunció temporalmente a Venga la Alegría, presuntamente para casarse con el exacadémico y poder formar una familia juntos.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera con el Papa Francisco

Y aunque ya se dice que aún no han publicado nada confirmando su enlace en el Viejo Continente porque presuntamente vendieron la exclusiva de su boda a la revista ¡Hola!, quien empezó a criticar a la pareja fue nada más y nada menos que Pedro Sola. Empezando por la manera tan repentina en la que abandonaron México y la secrecía con la que han manejado todo, el llamado 'Tío Pedrito', fue contundente sobre su opinión.

"Fíjate, yo no entiendo porqué.... de repente, en un minuto se fueron Cynthia y Carlos Rivera, desaparecieron de México. Se despidió ella en la mañana y en la noche agarraron avión y se fueron a España. Todo indica que se casaron llegando porque viajaron con los dos familiones y Dalilah Polanco y mucha gente. Y al día siguiente ya estaban con el Papa", comentó, explicando que la actriz y conductora de Televisa acudió porque es "muy amiga" del intérprete.

Por su parte, Mónica Castañeda comentó que la audiencia con el Papa de la pareja habría sido apenas este miércoles luego de una semana viajando por Europa. De repente, Sola nuevamente criticó a la pareja, quejándose porque no les avisaron y no los invitaron: "Fíjate que a larga distancia organizaron la vida... y nadie fuimos. Qué díscolos". Mientras que el resto de los presentadores se quedaron callados, Mónica luego evidenció una foto que publicó Carlos, en las que en la mano izquierda ya se ve la que sería su argolla de matrimonio.

Instagram @cynoficial y @_carlosrivera

Precisamente en ese momento fue que Pedro estalló contra algo que muchos medios han cuestionado y que ha provocado que usuarios incluso cuestionen si la relación entre Carlos y Cynthia es real o solo "para guardar las apariencias", pues hay muchos en redes que afirman que el cantante sería homosexual. "Explícame una cosa Castañeda, tú que sabes, ¿por qué no salen juntos en las fotos? ¿que no es un matrimonio?", preguntó Pedrito.

Sin embargo, quien los defendió fue Pati Chapoy quien le dijo a Pedrito: "¿Y qué tiene?", mientras que Mónica le respondió al presentador, afirmando que ella no sabe y que "no lo ha entendido nunca". Acto seguido, Pedro arremete contra ambos, afirmando que lo que hacen es muy extraño, pues no logra comprender porque son tan herméticos sobre algo tan sencillo como una fotografía juntos: "Ay no, qué rara pareja", mencionó.

Y la cosa no paró ahí, pues Castañeda siguió relatando que para no evidenciarse en redes, Cynthia ha estado publicando en sus historias de Instagram pero sin dejar al descubierto su anillo. "Cynthia no trae, por lo menos, anillo de compromiso pero sí está pidiendo un deseo en la fuente de Trevi", comentó, momento en el que Pedro aprovecha para burlarse una vez más de esta supuesta boda entre los dos famosos.

"Ha de estar diciendo, que no me dure lo que al triste la alegría", comentó. "O fue una moneda para agradecer lo bien que la está pasando con Carlos", agregó Pati defendiendo a la pareja. Acto seguido, Mónica expresó sobre la foto de Carlos: "Incluso, esas fotos en la Capilla Sixtina (en el Vaticano) no son muy fáciles porque tienen derecho de autor", mientras que Pedro seguía despotricando contra los dos: "A lo mejor fue en la de aquí del Zócalo que estuvo un rato... es que él tiene la vara alta", lo que finalmente fue recibido con un cambio de tema por parte de Chapoy.

Algunos internautas, por su parte, criticaron que Pedro Sola esté expresando tan mala actitud al aire y se vaya contra todos últimamente, como lo fue la semana pasada al hacerle tremendo desplante al 'Escorpión Dorado'. Sin embargo, algunos estuvieron de acuerdo con que son una pareja "extraña" y hasta siguen creyendo que el romance sería "montaje" para ocultar el supuesto secreto de Rivera.

"Pedro sola se parece a mi abuelo gruñe por todo, nada le gusta y envidioso a más no poder", "Que ridícula la 'relación' entre Carlos Rivera y Cinthia, toooodo el mundo sabe que él es gay, lo cual no tiene nada de malo", "Lástima de Carlos, rara su relación con esa muchacha... qué tristeza", "Cynthia tan guapa, ¿por qué se presta a ese engaño al casarse con Carlos?", "Es un secreto a voces en los pasillos de Televisa y TV Azteca que Carlos es gay", fueron algunos de los comentarios.

A partir del minuto 22:00 del video:

Fuente: Tribuna