¿Romance a la vista? Esto es lo que Chris Evans dijo acerca de los rumores sobre Shakira

Los Ángeles, Estados Unidos.- La sorpresiva ruptura entre Shakira y Gerard Piqué por una supuesta infidelidad del futbolista del FC Barcelona ha sido muy comentada por todos en redes sociales, con un sinfín de rumores de todo tipo alrededor de la expareja, que duró junta 12 años y tuvo dos hijos en común. Uno de los chismes más comentados por internautas fue el 'follow' que el actor estadounidense Chris Evans, le dio a la cantante colombiana en su cuenta de Instagram.

Desde que el intérprete de Capitán América en las películas de Marvel empezó a seguir a Shakira en redes sociales, muchas teorías sobre un futuro romance no se hicieron esperar, sobre todo en Twitter, ante el notorio interés del actor en la cantante, puesto que solo sigue a 211 personas en Instagram, en su mayoría colegas y compañeros de reparto de las cintas de superhéroes, pero pocas las relacionadas con la industria musical: "Piqué y Shakira ya es historia, ahora ella tiene para elegir entre Chris Evans y Henry Cavill" o "Chris Evans dijo: el que se fue pa’ Barranquilla, perdió su silla", decían algunos comentarios.

La cantante colombiana, Shakira. Fotografía: Archivo

El revuelo que se hizo en redes llegó hasta los oídos de Evans, luego de que una periodista de Univisión le cuestionara acerca de Shakira en una alfombra roja realizada en el Capitan Theatre de Hollywood, California, a la que asistió: "Shakira te empezó a seguir en redes sociales ¡e internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?", le preguntaron, para después responder: "No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

Posteriormente, la reportera le preguntó al actor de 40 años en la premier de Lightyear de Disney si sería capaz de aparecer en un videoclip de la colombiana moviendo las caderas, como lo haría ella, pregunta que lo ruborizó e inmediatamente señaló: "Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso", bromeó. Cabe mencionar que Evans no es el único actor con el que se le ha relacionado a Shakira.

Desde su separación con el futbolista español, mucho se ha hablado de la intérprete de 'Ojos así' y el inglés Henry Cavill, después de que se viralizara un video de 2015 en el que se ve como el actor de Superman luce embelesado con la belleza de la cantante en una alfombra roja. Rumores de un posible romance con el británico tampoco se hicieron esperar, sobre todo después de que ella lo siguiera tanto a él como a Evans en Instagram.

