Shock en TV Azteca: Tras despreciar a sus hijos, Alfredo Adame rompe en llanto y manda duro mensaje

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico actor Alfredo Adame, quien formó parte de las filas de Televisa durante décadas, está dando de qué hablar debido a que durante la semifinal del reality Soy famoso, sácame de aquí en TV Azteca volvió a romper en llanto al recordar a sus tres hijos menores, con quienes no tiene una relación desde hace varios años debido al pleito que mantiene con su exesposa Mary Paz Banquells.

Como se recordará, la actriz ha confesado en más de una ocasión que vivió un tormentoso matrimonio al lado del también exconductor del programa Hoy, quien ya ha sido tachado de violento por otras exparejas como Diana Golden. Sin embargo, él jamás ha reconocido sus errores y al enterarse que sus herederos Sebastián, Diego y Alejandro apoyaban a su madre, él confesó que ya no los consideraba como parte de su familia e incluso hasta los llegó a acusar de robo y los amenazó con quitarles el apellido.

No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre", declaró en una ocasión.