Tras 17 años en TV Azteca, Cynthia Rodríguez renuncia a 'VLA' y aparece en vivo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora Cynthia Rodríguez, quien trabajó para TV Azteca durante 17 año ininterrumpidos, apareció por primera vez en el programa de la competencia Hoy en plena transmisión en vivo y a solo unos días de que ella misma confirmara que había decidido abandonar el elenco del matutino Venga la Alegría. ¿La novia de Carlos Rivera ya fue contratada por Televisa?

Como se recordará, la también actriz saltó a la fama en 2005 cuando pudo participar en el reality show La Academiay a pesar de no haber conseguido el primer lugar, la guapísima joven sí logró entrar a las filas de la televisora del Ajusco donde le permitieron actuar en importantes telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Huérfanas, Corazón en condominio, Las Malcriadas y su último protagónico fue en 2017 con el melodrama Educando a Nina.

Fuente: Instagram @cynoficial

La originaria de Monclova, Coahuila también fue una de las conductoras del extinto programa Todo un show, que tras su cancelación se fusionó con el elenco de VLA. Lamentablemente, la semana pasada Cynthia abandonó este matutino en medio de muchas especulaciones. El periodista Álex Kaffie había adelantado que la conductora dejaría la conducción y cualquier otro proyecto en TV Azteca por motivos personales y de pareja.

Finalmente, la novia del cantante Carlos Rivera admitió que se iba del programa y el pasado lunes 30 de mayo se despidió del público de Azteca Uno, aunque prometió que solo era una salida temporal: "Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Gracias Sandra Smester por entenderme de mujer a mujer. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada", expresó muy conmovida.

Aunque muchos llegaron a pensar que Cyn saldría del matutino producido por Dio Lluberes para por fin integrarse a las filas de San Ángel como se había especulado por meses, en realidad no fue así. Desde hace varios días la conductora apareció de vacaciones en Europa e incluso comenzó a especularse que habría celebrado su boda en secreto con Carlos, haciendo una pequeña reunión en España en la que hubo unos cuantos invitados.

Sin embargo, aunque Rodríguez no ha firmado ningún contrato para unirse a Televisa, la mañana de este viernes 10 de junio hizo su debut en Hoy. Sí, ahora que ya no forma parte del matutino de la competencia, la conductora de 38 años por primera vez pudo aparecer a cuadro en el canal de Las Estrellas y dejó en shock a toda la audiencia. Resulta que en la sección ¿De qué me hablas? retomaron unas historias de Instagram donde la supuesta señora de Rivera aparece pidiendo un deseo en la Fontana Di Trevi en Italia.

Fuente: Programa Hoy

Cabe resaltar que aunque no quisieron mencionar su nombre completo, se refirieron a ella como Cynthia o la "novia de Carlos". Asimismo, la conductora Andrea Escalona y sus compañeros de sección hablaron sobre las misteriosas fotografías de esta pareja junto al Papa Francisco en el Vaticano y confirmaron las teorías de que ya se podrían haber casado, aunque uno de ellos resaltó que la fiesta de la boda sería celebrada hasta este fin de semana.

Fuente: Vaticano Media

Fuente: Tribuna, Programa Hoy e Instagram @cynoficial