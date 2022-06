¿Ya lo viste? BTS está de regreso con el tema 'Yet to come' el cual, ya tiene video oficial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el esperado día en que los fanáticos de BTS tienen en sus manos, o plataformas digitales, el nuevo material discográfico de la boyband de K-Pop que sigue demostrando por qué ha roto barreras y se mantiene dentro de los favoritos tras nueve años de trayectoria y para mantener el liderato basta con escuchar el sencillo Yet to Come, el cual forma parte del álbum 'Proof' que, a modo de antología, concentra sus más grandes éxitos y claro, música nueva para seguir cantando e imitando las fabulosas coreografías que tienen.

Desde las 23:00 horas del jueves 9 de junio, tiempo del centro, se lanzó por los canales de comunicación de los ídolos el video oficial de este sencillo, todo al tiempo que también se develó la canción completa pues el pasado 7 de junio se había lanzado un teaser que daba a los fans idea de cuál es su nuevo sonido, el cual algunos destacaron, era más maduro pues ellos también ya tenían más experiencia dentro de la industria musical.

Luego de 11 horas de haberse lanzado demandar oficial, el video musical cuenta con mas de 32 millones de vistas y más de cuatro millones de 'Me gusta' pues si bien es un tema inédito, este material se grabó en el desierto y hace un ligero guiño a los videos que BTS ya había grabado, aspectos que no pasaron desapercibidos por el ARMY que, en redes sociales, se dedicó a difundir las comparativas del nuevo video musical y aquel al que hacen referencia.

"Empezaron su viaje en el autobús, y ahora que están disfrutando todo esto, volvieron a subir, reviviendo todos los años anteriores, cantando 'el pasado fue bueno, pero lo mejor esta por venir'", refirió una de las fanáticas en redes.

Twitter @nampelapapita

"Esta escena es igualita a Jimin en el MV de 'Spring Day'", fue otro de los comentarios

Twitter @minsugacheonye

El final del video, también ha causado emociones encontradas entre las fanáticas, pues mientras ellos están abordo de un autobús escolar en medio del desierto, al fondo se escucha el mar y algunas gaviotas, todo mientras J-Hope, Jimin, Jin, V, RM, Suga y Jungkook disfrutan del viaje y todo lo que han conseguido en nueve años de carrera, por lo que este tema, a diferencia de Butter, su sencillo anterior, fue más como un agradecimiento con toques de nostalgia para el ARMY que un tema para bailar y disfrutar del verano.

De acuerdo con BTS, todavía faltan más sorpresas por este lanzamiento pues, como se mencionó anteriormente, se junta con el noveno aniversario y por ello, será necesario que todos os fans del mundo sigan pendientes, ya que luego de haberse lanzado el material, el siguiente evento será una transmisión en vivo por su canal de YouTube que, en el caso de México, sucederá el próximo 13 de junio en punto de las 07:00 horas, tiempo del centro.

Fuente: Tribuna