¿Confiesa infidelidad? Tras crisis, Erik Rubín traiciona a Andrea Legarreta y estremece a TV Azteca

Ciudad de México.- El exTimbiriche Erik Rubín dejó a todos con la boca abierta en TV Azteca luego de que fuera entrevistado para el programa Ventaneando cuando asistió al estreno de Mentiras el musical en el Teatro Aldama de la CDMX. El cantante soltó tremenda intimidad sobre su matrimonio con Andrea Legarreta, con quien lleva 22 años casado y tiene dos hijas: Mía y Nina Rubín. Rubín, quien actualmente forma parte de la obra de teatro José el soñador, donde interpreta al 'Elvis Faraón', impactó con su confesión.

¿Admitió alguna infidelidad? No, al contrario. Y es que el mexicano de 51 años fue cuestionado por la prensa por las recientes declaraciones que brindó su esposa Andrea Legarreta sobre el detalle íntimo que ha hecho que su matrimonio perdure hasta el día de hoy luego de más de dos décadas. Como se recordará, la conductora del programa Hoy de Televisa aseguró que gracias a los "atributos" de Erik es que mantiene una relación estable con él, pues se viralizaron varias imágenes del actor en pleno escenario con unos reveladores pantalones blancos.

Erik Rubín y Andrea Legarreta

"Para los que me preguntan ¿por qué llevamos tanto tiempo?... es que (Erik) trae lo suyo", dijo Andrea hace algunas semanas al ser cuestionada sobre una fotografía de su marido en unos apretados pantalones que dejaban ver sus increíbles 'dotes'. Rubín se echó a reír al ser cuestionado de esto por la prensa y no le quedó más remedio que admitir que no estaba usando ropa interior, motivo por el cual se le notó su atributo más de lo normal.

Me contó Andrea, ya ves de repente un poquito de descuidos... yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto, y en la desesperación para esa función decidí quitármelos y dije 'bueno, después ya me pongo otra cosa', ¿cómo le llaman?, el suspensorio, pero en esa función no lo usé y al parecer se dieron cuenta, pero yo ahí (pensando), no hay bronca, no se ve, y sí se veía", relató.

Al escuchar que una reportera le reiteró que Andrea aseguró que "el paquetazo" es el secreto de su largo matrimonio, pese a que han admitido que han tenido crisis maritales en el pasado y hasta han estado a punto del divorcio, Rubín replicó con humor tremenda intimidad de su relación con la presentadora y terminó traicionándola al hablar de más: "Ella fue la primera en checar el control de calidad y no hay quejas". Además, el actor aprovechó el momento para hacerle promoción a la obra y recalcó que ahora dejará abierta la posibilidad para que sus atributos sobresalgan en el escenario.

Lo que les voy a decir es que va a ser random, o sea, de repente, por eso tienen que ir a todas las funciones, porque no se sabe en cual voy a sacar el suspensorio, entonces estén pendientes", manifestó.

Por otra parte, el artista celebró que Andrea ganó la demanda que mantenía con una conocida revista de espectáculos que señaló había tocado la parte íntima de un instructor. Como se recordará, hace tres años la revista publicó una fotografía de ella en la que aparece junto a su entrenador y un nutriólogo, en el gimnasio del que es dueña: Commando Studio, sin embargo, lo que ellos hicieron fue publicar una foto editada con la que aseguraron que la conductora tocó las partes íntimas de su coach en el gimnasio, pero la foto real desmiente dicha versión.

¡Qué bueno!, para que no se anden pasando de lanza, ni con ella ni con nadie. De no difamar, una cosa es que hagas una cosa picosona y otra cosa es difamar", finalizó Rubín.

