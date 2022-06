¿Fin de su matrimonio? Famosa cantante exhibe amorío con Erik Rubín y humilla a Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 22 años casado con Andrea Legarreta, destapan que una famosa cantante habría exhibido todo sobre su amorío con Erik Rubín en una romántica canción que acaba de lanzar. Así lo reporta el canal de YouTube Chacaleo, el cual asegura que un amor del pasado del exTimbiriche le habría dedicado una "candente canción", dejando en ridículo a la conductora del programa Hoy. ¿Se avecinan problemas en el matrimonio?

Pese a que la presentadora de Televisa ya ha dicho en el pasado que no le interesa opinar sobre los romances de su marido antes de conocerlo, revelan que presuntamente no todo sería miel sobre hojuelas: "Al parecer no hay forma de que el matrimonio Legarreta Rubín se salve; ahora Legarreta también tiene que hacer frente a las declaraciones de las examantes de su marido, y una de ellas hasta le dedica una candente y romántica canción", sostuvo Chacaleo.

El canal sostuvo que la conductora presuntamente buscaría que se 'apacigüen' las aguas en medio de todos los escándalos acerca de su matrimonio, los cuales sugieren hasta supuestas infidelidades de parte de ambos. Aunque las han negado una y otra vez ya que no hay pruebas y afirman estar muy enamorados luego de 22 años de casados, ahora sale a la luz que una examante del cantante le habría dedicado romántica canción. Se trata de María Conchita Alonso, quien forma parte de 'Las Grandiosas'.

Así lo sostiene Chacaleo, el cual reportó a través de un video que la artista cubano-venezolana "aparentemente le acaba de dedicar una canción bastante íntima que al parecer escribió pensando en él", pues como se recordará, ambos sostuvieron un fugaz pero intenso amorío hace ya varios años, pese a que ella es 14 años mayor. Así lo ventiló ella en septiembre del 2021, cuando frente a la prensa, reveló algo que nadie sabía.

Estaba yo haciendo aquí mi programa Picante, yo vivía aquí, fue muy tierno, muy talentoso (...) Me gustó mucho, pero enamorarme no", dijo sobre Rubín, provocando revuelo ya que él está casado y con dos hijas.

Chacaleo también señaló que pese a que lo que sucedió entre Rubín y Alonso fue antes de que se enamorara de Legarreta y hasta ahora no habría ningún indicio de que sigan en contacto, al parecer "el recuerdo del romance permanecería más que presente en ella" pues especulan que habría escrito su nueva canción inspirada en el tórrido amorío con el mexicano, pese a que ya causó controversia el año pasado y Andrea tuvo que salir a aclarar lo que opinaba al respecto.

La canción de la discordia se llama 'Lléname de ti' y habla muy directamente de un amor del pasado que no se puede olvidar. Si mezclamos la canción con las declaraciones de María Conchita sobre su ex, cualquiera puede creer que sigue loca de amor por él y no lo puede olvidar", reportó el canal.

"Se que en la distancia aprenderé, a vivir sin ti y tu voz me arrullará hasta que estés aquí. Porque nuestro amor, sobrevivirá, me recordarás y sonreirás por mí. No sé si lo vivido ha sido un sueño o una alucinación, una eternidad o un segundo de pasión. Si olvidar no sé ni lo intentaré. Y yo aquí estaré esperándote, esperándote, pues siempre te esperaré", dice la canción.

Por otro lado, sostuvo que fuentes cercanas a la pareja presuntamente indicaron que no se han divorciado y permanecen juntos principalmente por sus hijas y sus carreras, sin embargo, esto sería poco probable pues la conductora ha dejado bien claro una y otra vez que si llega el momento en el que piensen que es mejor separarse, lo harían: "No tenemos porqué estar a fuerza y en este caso no tendríamos nada que nos detenga, simplemente si no hay amor, tomaríamos dignamente nuestro camino", dijo la conductora.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por los involucrados y permanece en calidad de especulaciones. Hasta ahora se desconoce si la canción de la cantante sí esté inspirada en Rubín o en otros amores, sin embargo, hasta ahora la relación entre Andrea y Erik sigue sólida y no hay señales que indiquen alguna fractura.

¿Andrea Legarreta y Erik Rubín, al borde del divorcio?

Ambos demostraron que están más enamorados que nunca hace apenas algunas horas. Luego de que la conductora abandonara el programa Hoy de forma repentina este viernes, anunció el motivo. ¿Renunció al matutino? No, sino que asistió junto a su esposo y su hija Nina al show de cierre de ciclo de su hija Mía Rubín Legarreta. Con una fotografía de toda la familia, la conductora escribió un conmovedor mensaje Instagram, al que Rubín respondió: "Las amo".

Mía preciosa te lo he dicho una y mil veces, estamos MUY orgullosos de todo lo que eres!! Dios te bendiga siempre!! A ti y a tu hermanita!! Somos muy afortunados de ser sus papás amores lindos!! @ninarubinl @miarubinlega @erikrubinoficial #NosAmo".

