Juan Diego Covarrubias y su esposa anuncian que están a la espera de su segundo hijo

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Juan Diego Covarrubias anunció mediante sus redes sociales que él y su esposa Renata Haro, se encuentran en la espera de su segundo hijo, luego de que fueran primerizos hacer tres años, por lo que ahora están más preparado para traer a un nuevo integrante a su casa.

Fue en una historia de Instagram, donde se le vio posando junto a la foto de un ultrasonido, acompañado de su esposa así como de su hija, indicando la llegada de un nuevo bebé al dedicarles un sentido mensaje, catalogándolo como "el nuevo heredero", mismo que llegará a finales del año, pues la actriz ya cuenta con aproximadamente tres meses de gestación.

Por su parte, Renata Haro también reaccionó de forma sorprendente, luego de dar la noticia, pues confesó que su sueño siempre ha sido darle vida a dos personas, y al ya contar con una primogénita, su meta se ha visto cumplida, por lo que agradeció a sus seguidores al estar con ella durante todo ese tiempo que ha compartido con Covarrubias.

Por último Haro confesó que se siente muy feliz que ahora serán cuatro en su familia, algo que siempre ha querido, al demostrar todo su amor por sus fans.

¡Pronto seremos cuatro! Cada vez crece más esta familia, cada día siento que no puedo amar más y cada día me doy cuenta que me equivoco. Son todo lo que siempre soñé y más. Se me llena el corazón con esta noticia. Los amo tanto, tanto", escribió la feliz madre.