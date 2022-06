Lo sacan del clóset: Exhiben que boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sería "una farsa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son de las parejas más sonadas en la farándula mexicana, aún continúan las especulaciones sobre la orientación sexual del cantante. Pese a que ambos han declarado sus intenciones de convertirse en padres este año, y hasta algunos medios reportan que la exconductora de Venga la Alegría ya estaría embarazada, ahora el canal Chacaleo reporta que la boda que tanto se dice celebraron en España hace días, presuntamente sería "una farsa".

"Pura farsa la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez pues solo fue para 'taparle el ojo al macho'", reportó el canal de YouTube. Y esque ante la negativa de publicar fotografías juntos y de aparecer públicamente como pareja, periodistas de espectáculos e internautas han sostenido que en realidad serían solo amigos y no pareja, afirmando que Rivera presuntamente ocultaría su verdadera orientación sexual.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

El canal sostuvo que aunque medios nacionales afirman que sí se casaron en secreto, pues han presumido anillos de bodas y visitaron al Papa Francisco, "hasta la fecha nadie los ha visto frente a un altar y no han exhibido algún documento que confirme la unión nupcial". El video sostuvo que también se dice que engalanarán la portada de una conocida revista de espectáculos ya que le vendieron la exclusiva, sin embargo, esta aún no ha sido publicada y permanece como un rumor.

Chacaleo comentó que la relación sentimental que mantienen es una de las más populares por la ausencia de declaraciones públicas que realizan sobre el tema, además de resaltar que desde el 2015-2016 se dice que empezó su romance, sin embargo, no se sabe cómo surgió y solo se tiene conocimiento de algo entre ellos por las pocas pistan que han exhibido a través de los años. Por otro lado, ambos se han defendido argumentando que no lo hacen porque desean mantener su relación privada para evitar ser blanco de críticas o recibir comentarios negativos.

No obstante, una gran mayoría de periodistas especializados y usuarios en redes dudan que la unión sea legítima pues consideran que solo son muy buenos amigos desde que se conocieron. "La amistad es tan estrecha que son varios los que aseguran que Cynthia solo es la tapadera de Carlos, pues en varias ocasiones se ha mencionado que no le gustan las mujeres pero no quiere hacer públicas sus preferencias ya que perdería a una buena parte de su público femenino", sostuvo el canal.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera con el Papa Francisco

El portal incluso comparó a la pareja con Ricky Martin y Rebecca de Alba, pues como se recordará, después de una década juntos su romance terminó y poco después el boricua anunció que era gay. Actualmente está casado con un hombre y formó una familia. "Muchos insisten en que están siguiendo la estrategia del cantante puertorriqueño pero todo indica que medios mexicanos estarían llevando la farsa más allá al especular que la presunta pareja ficticia ya se casó", se escucha en el video.

Chacaleo mencionó que pese a que no hay pruebas que confirmen que se casaron, se espera que a su regreso a México ambos "continúen alimentando la idea de que ya son marido y mujer para así acallar definitivamente las voces de que el cantante solo usa a la exacadémica para librarse de la presión social". El canal también comentó que resulta extraño que se pudiera fingir algo tan delicado como una boda pues, de ser el caso "sería más fácil que el cantante acepte públicamente sus diferencias", pues en la actualidad esto sería aceptado con normalidad.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada y permanece en calidad de especulaciones. ya que el cantante nunca se ha pronunciado sobre estos rumores y ha dicho lo feliz que es con Cynthia, pese a que no haya fotografías de ellos y oculten en gran parte su romance. Así reaccionaron usuarios a que la boda entre ambos sería una supuesta farsa, exhibiendo al intérprete de Te esperaba, pues desde hace años circulan rumores de que presuntamente todos sabían en su ciudad natal de Huamantla, Tlaxcala.

"Ojalá tuviera el valor de gritar a los cuatro vientos sus preferencias, porque hacen muchos teatros y son raros, ocultan muchas cosas", "Tod@s sabemos que Carlos Rivera es hermana", "Estos están llevando su farsa mucho más lejos que Ricky Martin y Rebecca de Alba", "Lo que tiene que hacer Carlitos para no salir del clóset", "Amiga date cuenta", "Es solo pareja de rating", "Todo Huamantla lo supo, pero si el tipo no quiere salir del clóset pues es su problema", "Todos en su ciudad natal saben que es gay", escribieron.

Fuente: Tribuna