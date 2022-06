Luto en el regional mexicano: Tras asesinato de sus hijos, muere cantante y filtran su último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi 7 años de la sensible muerte de unos de los más grandes intérpretes de regional mexicano, revelan cuál fue su última voluntad antes de fallecer víctima del cáncer a los 64 años de edad. Se trata de Joan Sebastian, quien tras años de luchar contra el cáncer de huesos, perdió la vida el 13 de julio del 2015 en su rancho ubicado en Guerrero. Es ahora su hijo José Manuel Figueroa quien revela cuál fue su último deseo, afirmando que estarían a punto de cumplirlo.

Desde la muerte del intérprete de Tatuajes y Secreto de amor, aún no se han podido repartir sus bienes entre sus herederos. Su testamento ha causado bastantes diferencias entre la familia, sin embargo, podría ser este año que por fin quede en orden la sucesión testamentaria. Como se recordará, el mayor dolor de Joan Sebastian fue la muerte de sus dos hijos: Trigo y Juan Sebastian, quienes fueron asesinados; el primero en uno de sus conciertos en Texas en 2006 y el segundo en un bar de Morelos en 2010.

José Manuel, Trigo y Juan Sebastian

En entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, el único sobreviviente de los tres hermanos (de la misma madre), José Manuel Figueroa, compartió que aunque sus hermanos estuvieron en contra, consiguió cumplir uno de los sueños de su padre, pues a finales de este año, podría llegar a su fin la sucesión testamentaria de Joan Sebastian y que herederos del 'Rey del Jaripeo' lleguen por fin a un acuerdo.

Yo creo que sí, existe, bueno desde hace 6 años, una persona que no está de acuerdo con los demás. pero creo que por desgracia. Creo, no sé, yo no soy abogado pero creo que el juez debería liberar todo, ojalá", comentó.

Agregó que él ha estado peleando porque se incluyan a sus sobrinos en la repartición: "Una de las razones por las que yo al inicio que arrancó todo ese proceso, me frené y estaba molesto con las decisiones de los demás herederos, era porque inicialmente los querían sacar. Mi abogado fue el que peleó para meterlos a la sucesión ya que las leyes en México indican que un muerto no debe heredar a otro muerto entonces era complicado y los demás no querían meterlos".

Joan Sebastian

Sobre el último deseo de su padre antes de morir, dijo: "Lo que yo buscaba no era ni torcer las leyes mexicanas ni buscar ventaja para mí. Lo único que pedía o buscaba que tuvieran los demás herederos es que era un deseo de mi padre heredarle a sus nietos, ya que sus hijos ya no estaban vivos".

Finalmente, comentó que el rancho de Joan Sebastian, ubicado en Teacalco, Guerrero, podría convertirse en un centro de espectáculos. "Tuve un viaje a Guadalajara donde estaba cerrando lo de la gira en Estados Unidos y parece que el primer fin de semana cuando yo arranco en Los Ángeles, se va a abrir. No he tocado muchos puntos ni sé exactamente porque hay otras personas involucradas", concluyó.

Fuente: Tribuna